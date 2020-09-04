Сьогодні, 4 вересня, під час засідання Верховної Ради народні депутати виступили з трибуни на підтримку білоруського народу, який бореться за свою свободу.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

До слів підтримки білоруському народу долучилися народні депутати всіх політичних сил, окрім “Опозиційної платформи – За життя”.

“Рівно 29 років тому над будівлею Верховної Ради України був піднятий синьо-жовтий прапор. Ми віримо, що найближчим часом над парламентом Білорусі підніметься біло-червоно-білий прапор. Сябри, Україна з вами! Сьогодні ви боретесь вже не просто за демократію і свободу Білорусі, а за існування вашої країни. Диктатор Лукашенко зливає Білорусь Путіну, цього не можна допустити! Але кожного Алехандро зустріне леді Гаага, так буде і цього разу. Живе Білорусь, разбери тюрми мури, прагнеш свободи – то бери!“ – заявив депутат від “Європейської Солідарності“ Олексій Гончаренко.

“Коли мій сусід – білоруський народ виходить на вулицю захищати свободу, то я бачу перед очима Михайла Жизневського, білоруса, який загинув на Майдані, захищаючи українську свободу. Та я бачу Олександра Тарайковського, який в серпні вже цього року у Мінську загинув, захищаючи білоруську свободу. Свобода та людська гідність – права людини не мають державних кордонів і не мають геополітичних вподобань і не мають партійних приналежностей, тому не залежно від нашої партійної, фракційної приналежності, ми мусимо стояти разом з білоруським народом, захищаючи свободу. Хай живе Білорусь“ – зазначила депутатка від “Слуги народу“ Ліза Ясько.

“Якщо влада Білорусі так впевнена в своїй перемозі, будь ласка, йдіть на перевибори, але зупиніть насильство, допустіть опозиційних кандидатів, допустіть міжнародних спостерігачів. В чому ж тоді проблема? І хочу вам порекомендувати, повірте, в нас в суспільстві, коли зростає напруга, з такою історією “какая разніца“, то повірте, справді “какая разніца“, який асфальт лежить, якщо вас б’ють кийками ОМОН“, – наголосила депутатка від “Голосу“ Соломія Бобровська.

“Я думаю, не може бути ситуації, коли в центрі Європи є країна, в якій не визнані вибори. Не може бути ситуації, коли в центрі Європи залишається режим, який розмовляє зі своїми громадянами шляхом насильства і ганьби. Не може бути ситуації, коли ті, хто розстрілював на вулицях України людей, сьогодні їх досвід використовується в Білорусі. І не може бути ситуації, коли Російська Федерація, яка присилала сюди своїх найманців і далі присилає на Донбас, яка окупувала Крим, тепер дозволити їм зробити те саме з Білоруссю і білоруським народом. І як би не скаженіли прихильники диктаторських режимів в Україні, які вірою і правдою служили Януковичу, переможе білоруський народ, так само, як переміг український“ – додав нардеп від “Батьківщини“ Сергій Соболєв.

Варто зазначити, що в Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, котрий займає цю посаду з 1994 року. Вони супроводжуються силовими розгонами й затриманнями.

Президентські вибори відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.

З 13 серпня протести почалися на багатьох білоруських підприємствах.