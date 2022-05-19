Кожного дня на телефон лінії психологічної допомоги Уповноваженого надходять повідомлення про сексуальні злочини рашистів, від яких холоне кров. Звірства російських солдатів не мають меж.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Збройні Сили України звільняють міста та села Харківської області і впродовж минулого тижня більшість дзвінків надходить звідти. Від самих жертв та їхніх рідних.

Учора лише за одну годину, через пережите сексуальне насильство, звернулися 10 осіб, з них 8 – зґвалтовані неповнолітні, зокрема двоє хлопчиків 10 років. Лише упродовж доби отримали 56 дзвінків.

“Трійнята 9 років, дівчата. Зґвалтовані рашистами, мають тяжкі травми статевих органів. Усе це на очах у матері, вона у шоковому стані. Ізюм. Звернулася мама, на її очах дев’ятимісячну донечку зґвалтували свічкою. Однорічного хлопчика ґвалтували двоє, помер. Дівчинка двох років, ґвалтували двоє, залишилася живою. Зґвалтовані чоловіки 67 та 78 років. Жах і лють переповнюють!”, – зазначила Денісова.

Вона наголосила, що це геноцид українського народу з особливою жорстокістю. За її словами, це порушення не лише норм міжнародного гуманітарного права, а й самої його суті, моралі цивілізованого світу.

Омбудсменка звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти геноциду українського народу.

Денісова закликала партнерів в усьому світі посилювати санкційний тиск на РФ, “надавати Україні наступальну зброю, долучатися до розслідувань злочинів рашистів в нашій державі”.