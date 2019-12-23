На контрольно-пропускному пункті в Чорнобильську зону відчуження "Дитятки" відбувається реконструкція.

Про це повідомляє прес-служба Державного агентства з управління зоною відчуження.

“Державне підприємство” Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження “розпочало реконструкцію в’їзної групи на КПП “Дитятки”. Найближчим часом мають бути реконструйовані пропускні конструкції за межами КПП”, – йдеться в повідомленні.

За словами помічника директора Центру Кирила Гарніка, в даний момент “Дитятки” є головним пунктом пропуску всіх відвідувачів і працівників підприємств на територію зони відчуження.

“Бувають дні, коли через них проходить більше тисячі людей, тому ми повинні забезпечити зручні умови проходження контролю”, – сказав він.

Відзначається, що реконструкція є частиною заходів щодо виконання Указу Президента України “Про деякі питання розвитку територій, які зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”.