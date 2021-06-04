Контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду "Чаплинка" на адміністративній межі між Херсонською областю та тимчасово окупованим Росією Кримом закриється на ремонт.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

“З 08:00 07 червня 2021 року пропуск осіб та транспортних засобів через контрольний пункт в’їзду-виїзду “Чаплинка” тимчасово припиняється у зв’язку з проведенням ремонтних робіт інфраструктури КПВВ”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ремонтні роботи ініційовані Херсонською ОДА та плануються поводитись протягом двох тижнів.

Перетнути адмінмежу з ТОТ АР Крим можна буде в КПВВ “Каланчак”, або КПВВ “Чонгар”, які продовжують функціонувати в штатному режимі.