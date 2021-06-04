Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.
“З 08:00 07 червня 2021 року пропуск осіб та транспортних засобів через контрольний пункт в’їзду-виїзду “Чаплинка” тимчасово припиняється у зв’язку з проведенням ремонтних робіт інфраструктури КПВВ”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ремонтні роботи ініційовані Херсонською ОДА та плануються поводитись протягом двох тижнів.
Перетнути адмінмежу з ТОТ АР Крим можна буде в КПВВ “Каланчак”, або КПВВ “Чонгар”, які продовжують функціонувати в штатному режимі.
- 19 листопада на позачерговому засіданні гуманітарної підгрупи тристоронньої контактної групи завершили обговорення розблокування роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) у Донецькій і Луганській областях.