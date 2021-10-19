Контрольний пункт в'їзду-виїзду “Чаплинка” (КПВВ “Чаплинка”) на адміністративному кордоні з окупованим Кримом припинив роботу.

Про це повідомила пресслужба Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби.

Контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду “Чаплинка” розташований на адміністративній межі між Херсонською областю та тимчасово окупованим Росією Кримом.

Рішення про припинення функціонування контрольного пункту ухвалила Херсонська обласна державна адміністрація.

З 19 жовтня КПВВ “Чаплинка” на адміністративному кордоні з Кримом припинив пропускати осіб і транспортні засоби.

Так, кількість пунктів пропуску на кордоні з Кримом скоротилася до двох. Перетнути кордон можна буде у КПВВ «Каланчак» і КПВВ «Чонгар», які продовжують функціонувати.

Нагадаємо, в червні 2021 року контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду “Чаплинка” закрився на ремонт.