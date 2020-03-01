Про це повідомили в Державній прикордонній службі України (ДПСУ).
“Сьогодні вранці, враховуючи стабілізацію ситуації безпеки в межах дорожнього коридору “Донецьк-Курахово”, командувачем Об’єднаних сил прийнято рішення про відновлення роботи контрольного пункту в’їзду-виїзду “Мар’їнка”, – йдеться в повідомленні.
Зараз КПВВ функціонує в штатному режимі за графіком весняного періоду, пропускні операції будуть здійснюватися до 18:30. Решта КПВВ на лінії розмежування також почали роботу по графіку весняного періоду, пропускні операції здійснюються з 07:00 до 18:30.
Вчора ввечері бойовики з протитанкового ракетного комплексу обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил біля КПВВ “Мар’їнка”. В результаті обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Було прийнято рішення про введення режиму “Червоний”. Пропуск через КПВВ був тимчасово припинений.
- 28 лютого проросійські бойовики вісім разів відкривали вогонь. В результаті обстрілів поранено українського військового.
- 18 лютого під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і здійснили спробу просування через лінію розмежування. В результаті почався бій. Бойові дії відбувалися в Луганській області з самого ранку – поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (неподалік від Золотого). В результаті бойових дій загинув український воїн, троє були поранені і двоє контужені.