Контрольний пропускний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Мар'їнка" відновив роботу після вчорашніх обстрілів з боку бойовиків.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України (ДПСУ).

“Сьогодні вранці, враховуючи стабілізацію ситуації безпеки в межах дорожнього коридору “Донецьк-Курахово”, командувачем Об’єднаних сил прийнято рішення про відновлення роботи контрольного пункту в’їзду-виїзду “Мар’їнка”, – йдеться в повідомленні.

Зараз КПВВ функціонує в штатному режимі за графіком весняного періоду, пропускні операції будуть здійснюватися до 18:30. Решта КПВВ на лінії розмежування також почали роботу по графіку весняного періоду, пропускні операції здійснюються з 07:00 до 18:30.

Вчора ввечері бойовики з протитанкового ракетного комплексу обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил біля КПВВ “Мар’їнка”. В результаті обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Було прийнято рішення про введення режиму “Червоний”. Пропуск через КПВВ був тимчасово припинений.