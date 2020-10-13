З 15 жовтня КПВВ "Станиця Луганська" тимчасово припинить роботу через напружену ситуацію з поширенням коронавірусу. Такі обмеження діятимуть до 31 жовтня.

Про це повідомили в пресслужбі ООС.

За наказом Командувача об’єднаних сил, пропуск осіб через лінію розмежування у контрольному пункті в’їзду-виїзду “Станиця Луганська” тимчасово припиняється з метою недопущення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, збереження життя та здоров’я громадян.

Повідомляється, що лінію розмежування можуть перетнути люди, які мають документальне підтвердження життєво важливих підстав соціально-гуманітарного характеру.

“Бездіяльність окупаційної адміністрації РФ призвела до швидкого поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на тимчасово окупованій території Луганщини. Враховуючи нестачу медичного персоналу та засобів протидії захворюванню, окупанти не спроможні стабілізувати епідемічну ситуацію”, – додали в ООС.