Про це повідомили в пресслужбі ООС.
За наказом Командувача об’єднаних сил, пропуск осіб через лінію розмежування у контрольному пункті в’їзду-виїзду “Станиця Луганська” тимчасово припиняється з метою недопущення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, збереження життя та здоров’я громадян.
Повідомляється, що лінію розмежування можуть перетнути люди, які мають документальне підтвердження життєво важливих підстав соціально-гуманітарного характеру.
“Бездіяльність окупаційної адміністрації РФ призвела до швидкого поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на тимчасово окупованій території Луганщини. Враховуючи нестачу медичного персоналу та засобів протидії захворюванню, окупанти не спроможні стабілізувати епідемічну ситуацію”, – додали в ООС.
- Раніше Кабінет Міністрів України рекомендував ввести осінні канікули в Україні з 15 жовтня. Це рішення ініціювало Міністерство освіти та науки. Воно аргументоване масовими спалахами коронавірусу серед учнів, педагогів та персоналу шкільних закладів. Учням рекомендують залишатися вдома та мінімізувати контакти з великими групами людей.
- Центральна виборча комісія ухвалила порядок голосування на місцевих виборах в Україні хворим на коронавірус та людям з симптомами грипу. В обох випадках українці зможуть взяти участь у голосуванні. Всі хворі, які знаходяться в лікарні, зможуть проголосувати безпосередньо у медичних закладах, всі інші – вдома.