Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Компанієць порівняв заходи з протидії коронавірусу прийняті в Україні та ряді країн світу.
“Проводимо економічний експеримент над країною під назвою: “Як зупинити економіку”, буде весело, але не всім”, – прокоментував він результати порівняння протиепідемічних заходів в Україні та ряді країн світу.
“Порівняльний аналіз заходів з протидії поширенню COVID-19 демонструє, що Україна приймає більш жорсткі заходи, при кращій епідеміологічній ситуації і більш вразливій економіці”, – йдеться в оприлюдненій ним інфографіці.
Відзначається, що навіть поточний пакет заходів буде мати значні негативні наслідки (падіння ВВП – 4,9%), а потенційна зупинка підприємств може мати катастрофічний ефект (на прикладі Китаю падіння ВВП на 40%, прогноз падіння ВВП США в другому кварталі 2020 від 12 % до 24%).
Більшість країн з менш жорсткими заходами і більш розвиненою економікою, запускають багатомільярдні програми підтримки економіки.
Згідно інфографіки, потенційний соціальний ефект через заходи боротьби з COVID-19 і відсутністю можливості підтримати економіку в повному обсязі може стати вкрай негативним.
- Раніше Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіной Георгієвою попросив збільшити розмір майбутньої допомоги Україні у зв’язку з поширенням коронавірусу.