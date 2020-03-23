Економіст Володимир Компанієць заявив, що Україна прийняла більш жорсткі заходи через коронавірус, ніж країни Заходу, при кращій епідситуації і більш вразливій економіці.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Компанієць порівняв заходи з протидії коронавірусу прийняті в Україні та ряді країн світу.

“Проводимо економічний експеримент над країною під назвою: “Як зупинити економіку”, буде весело, але не всім”, – прокоментував він результати порівняння протиепідемічних заходів в Україні та ряді країн світу.

“Порівняльний аналіз заходів з протидії поширенню COVID-19 демонструє, що Україна приймає більш жорсткі заходи, при кращій епідеміологічній ситуації і більш вразливій економіці”, – йдеться в оприлюдненій ним інфографіці.

Відзначається, що навіть поточний пакет заходів буде мати значні негативні наслідки (падіння ВВП – 4,9%), а потенційна зупинка підприємств може мати катастрофічний ефект (на прикладі Китаю падіння ВВП на 40%, прогноз падіння ВВП США в другому кварталі 2020 від 12 % до 24%).

Більшість країн з менш жорсткими заходами і більш розвиненою економікою, запускають багатомільярдні програми підтримки економіки.

Згідно інфографіки, потенційний соціальний ефект через заходи боротьби з COVID-19 і відсутністю можливості підтримати економіку в повному обсязі може стати вкрай негативним.