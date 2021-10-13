Депутати "Європейської Солідарності" та "Голосу" вимагали невідкладної зустрічі з очільницею відомства Іриною Венедіктовою через справу "вагнерівців" та фабрикацію проваджень щодо подій 2014 року.

Про це повідомили у пресслужбі “ЄС”.

У середу, 13 жовтня, депутати з парламентських фракцій “Голосу” та “Європейської Солідарності” прибули до Офісу Генпрокурора, аби негайно зустрітися з очільницею відомства Іриною Венедіктовою.

Вони виступили з вимогою розслідувати зрив спецоперації щодо “вагнерівців” та інші злочини.

“Нас цікавили декілька надзвичайно важливих подій України, на які ми бачимо відсутність реагування з боку правоохоронних органів, слідчих органів і вищого керівництва держави. Йдеться про розслідування справи “Вагнера”, про можливу державну зраду, про розголошення державної таємниці і про відсутність будь-яких слідчих дій наразі більш як 14 місяців”, — заявив лідер “ЄС”, п’ятий президент Петро Порошенко.

Порошенко наголосив, що Офіс генпрокурора відмовляється прояснити обставини зриву спецоперації щодо “вагнерівців” та скинув це на парламентську Тимчасову слідчу комісію.

Нардеп “Голосу” Роман Костенко акцентував, що ТСК не надає відповідей на запитання про те, чи пов’язаний зрив спецоперації з державною зрадою.

“Уже більше ніж 1,5 року сплило відтоді, як ми дізналися про те, що можлива зрада в Офісі президента. Відповідей ніяких немає. Тимчасова слідча комісія не відповідає на ці питання. Правоохоронні органи мовчать і не відповідають. Тому я підтримую цю заяву, яка сьогодні була подана для того, щоб все-таки правоохоронні органи почали щось робити і почали відповідати на ті питання”, — сказав він.

Депутати також акцентували, що влада не рятує людей від енергетичної кризи, яка насувається, але натомість фабрикує провадження щодо подій 2014-року.

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П’ятий президент наголосив, що нинішня ситуація”кардинально відрізняється” від 2014 року, коли країна на тлі війни відмовилася спершу від російської електроенергії, потім — від російського газу.

“В країні панує енергетична криза. В країні, як сьогодні повідомили ЗМІ, в 10 разів менше енергетичного вугілля на електричних станціях, ніж має бути. Мінімальний обсяг, який сьогодні мав бути, складає 2 мільйони 850 тисяч тонн. Сьогодні 660 тисяч тонн. Це означає, що країна на початок опалювального сезону залишається можливо без електрики”, – заявив Порошенко.

Лідер “ЄС” також нагадав, що за час президентства Володимира Зеленського було відновлено купівлю російського вугілля.

Він також звинуватив чинну владу у фабрикації проваджень, пов’язаних з подіями довкола енергетичної кризи 2014-го року.

“Одразу ж після окупації була відключена і закрита уся банківська система на окупованих територіях. Для того, щоб не дати змогу робити хакерські атаки, маніпулювати і красти українські гроші. Жодного відділення, принаймні такий був наказ РНБО, виконаний Нацбанком. І жодного рахунку не було відкрито. Хочу наголосити, що за спробу фабрикувати і фальсифікувати справи буде заплачена дуже велика ціна тими, хто це зараз робить”, – сказав Порошенко.

Порошенко нагадав і про скандальний кредит державного “Укрексімбанку” особі, пов’язаній з компаніями на тимчасово окупованих територіях, що займаються вугіллям.

“Ми рятували країну у 2014-2019 роках. Виплата пенсій, яка і зараз відбувається для 600 тисяч пенсіонерів, які проживають на окупованій території – це теж фінансування тероризму? Як і виплата зарплат людям, які тоді працювали на українських державних підприємствах, сплачували податки, ПДВ, податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб і могли прогодувати свою родину? Це зовсім не те, що ви зараз робите, співпрацюючи з Росією”, – наголосив Порошенко.

Зазначені питання нардепи хотіли поставити генеральній прокурорці, утім вона не знайшла можливості з ними поспілкуватися.