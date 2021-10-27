Експрацівниця Facebook Френсіс Хауген надала чергові свідчення стосовно появи в соціальній мережі перших повідомлень, які спричинили розпалювання внутрішньої ворожнечі в США, та осіб, що почали їх поширювати.

Про це повідомляє видання TIME.

Хто така Френсіс Хауген

Раніше 37-річна Хауген працювала в компанії Facebook, де займалася розробкою методології щодо боротьби з поширенням неправдивої інформації в соціальній мережі. Свого часу вона була інформаторкою та написала десяток скарг до державної комісії з цінних паперів щодо роботи Facebook. Окрім цього, вона передала тисячі сторінок внутрішніх документів компанії щодо алгоритмів співпраці з журналістами. На її думку, Facebook шкодить дітям (насамперед підліткам), сприяє поляризації суспільства та ослабляє демократію США.

Перші повідомлення про ненависть та жорстокість написав Трамп

Перші повідомлення про те, що у соціальній мережі Facebook з’явилися публікації, які провокують ненависть та жорстокість, датовані 28 травня. Автором публікацій, які негативно вплинули на американське суспільство, був 45-й президент США Дональд Трамп. Це сталося після вбивства темношкірого американця Джорджа Флойда офіцером місцевої поліції.

Трамп написав у соцмережі, що закликає тих, хто вийшов на протестні акції в Міннеаполісі, зупинитися, інакше “мародерів застрелять”.

Після цього повідомлення Трампа кількість подібних публікацій у соцмережі збільшувалася в геометричній прогресії.

Внутрішні документи Facebook дають змогу відстежити, як подібні заклики Трампа в соціальній мережі ще сильніше розлютили жителів США.

“Країна палала через повідомлення з ненависницькими висловлюваннями та закликами до насилля… Власний внутрішній автоматизований контроль Facebook, призначений для пошуку таких повідомлень, що порушують правила, з імовірністю 90% передбачив, що повідомлення Трампа не відповідало політиці компанії проти поширення закликів до насилля”, – сказано в матеріалі.

Однак після цього технологічний гігант не зробив нічого, аби подібні дописи Трампа більше не з’являлися.

Наступного дня протести вже розпочалися по всій Америці, а файєри, пожежі, вигуки натовпу та різні лозунги стали буденністю.

“Коли люди повернуться та проаналізують роль Facebook, вони зрозуміють, що спровокували протести саме дописи у соціальній мережі, але не Facebook був мегафоном“, – вважає Лайнер Холт, професор з комунікацій в Університеті штату Огайо.

Водночас головний конкурент Facebook, Twitter, швидко зреагував на подібні дописи Трампа та заблокував їх.

Внутрішні документи Facebook свідчать про те, що після публікацій Трампа кількість повідомлень про заклики до насилля збільшилася у п’ять разів протягом доби. Власне допис американського президента викликав “значну кількість ненависницьких та жорстоких коментарів”.

“До 2 червня ми спостерігали за тим, як країна палала”, – написала Френсіс у доповіді щодо дій компанії.

Але у Facebook стверджують, що неможливо точно ідентифікувати, скільки саме дописів ненависницького характеру спровокувало повідомлення Трампа, а скільки – решти користувачів.

“Цей сплеск дописів став наслідком критичного моменту в історії руху за расову справедливість, а не був спровокований одним лише дописом Трампа… Facebook часто є відображенням того, що відбувається в суспільстві, і єдиний спосіб припинити це – повністю забороняти будь-які обговорення на нашій платформі, але ми цього ніколи не зробимо“, – завив один з представників Facebook.

21 жовтня колишній президент США, якому раніше заблокували доступ у Facebook і Twitter, заявив, що хоче становити конкуренцію технологічним компаніям. Посилання на соцмережу Truth Social дозволяло приєднатися до списку очікування або зробити попереднє замовлення додатки через Apple App Store. На скриншот додатки Truth Social показаний профіль користувача, разюче нагадує профіль Twitter. Згідно з публічними документами, назва Truth Social було зареєстровано в липні 2021 року за торговою маркою Trump Group Corp.

Нагадаємо, дію облікового запису Трампа в Twitter та інших соціальних мережах було зупинено після його підбурювання до заворушень 6 січня, коли сотні прихильників колишнього президента штурмували будівлю Капітолія. Про те, чому Трамп отримав довічний бан у Twitter, #Букви розповідали в матеріалі.

На початку липня Трамп заявив про те, що збирається подати колективний позов проти Facebook, Twitter та Google через блокування його сторінки в соціальних мережах. Facebook планує переглянути своє рішення через два роки.

2 жовтня 2021 року повідомлялося, що 45-й президент США Дональд Трамп попросив федерального суддю штату Флорида змусити соціальну мережу Twitter відновити його акаунт, який заблоковано з січня.