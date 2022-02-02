Багато країн, що ще не досягли свого піку захворюваності на високозаразний штам коронавірусу Omicron, мають повільно пом’якшувати заходи, запроваджені для стримування його поширення.

Про це, за даними міжнародного інформаційного агентства Reuters, у вівторок заявила технічна керівниця Всесвітньої організації охорони здоров’я з питань COVID-19 Марія Ван Керкхове.

“Ми закликаємо бути обережними, тому що багато країн ще не пройшли пік Omicron і мають низький рівень охоплення вакцинацією вразливих груп”, – наголосила експертка.

Вона застерегла від швидкого зняття обмежень у цих умовах, оскільки вірус – досить динамічний.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреісус підкреслив стурбованість тим, що в деяких країнах поширюється наратив, що “через вакцинацію, а також через високу заразність та меншу ступінь тяжкості Omicron, запобігання передачі більше неможливе та непотрібне”.

“Ніщо не може бути далі від істини”, – сказав Тедрос на брифінгу. “Більша заразність означає більшу смертність. Ми не закликаємо жодну країну повернутися до так званого карантину. Але ми закликаємо всі країни захищати своїх людей, використовуючи всі можливі інструменти, а не лише вакцини”.

Директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Раян, виступаючи на тому ж брифінгу, закликав країни торувати свій власний шлях виходу з пандемії і не сліпо слідувати іншим у послабленні обмежувальних заходів.

Довідка: Данія та Австрія минулого тижня послабили заходи щодо стримування COVID-19, після подібних кроків Великобританії, Ірландії та Нідерландів, хоча інші європейські країни запланували нові обмеження для боротьби з рекордною кількістю інфекцій.