У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що країнам не варто розраховувати на колективний імунітет в боротьбі з коронавірусом COVID-19.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Він пояснив, що концепцію колективного імунітету логічно використовувати тільки щодо реакції на вакцинацію.

“Колективний імунітет – це концепція, яка використовується для вакцинації, при якій популяція може бути захищена від певного вірусу, якщо досягнуто поріг вакцинації. Наприклад, колективний імунітет проти кору вимагає вакцинації близько 95% населення. Решта 5% будуть захищені тим, що кір не буде поширюватися серед вакцинованих. Для поліомієліту поріг становить близько 80%. Іншими словами, колективний імунітет досягається шляхом захисту людей від вірусу, а не шляхом впливу на них”, – сказав Гебрейесус.

Він пояснив, що раніше, в історії людства, колективний імунітет ніколи не використовували, як стратегію реагування на спалах хвороби. Пандемія коронавірусу не може бути винятком.

“Ми недостатньо знаємо про імунітет до COVID-19. У більшості людей, інфікованих вірусом, що викликає COVID-19, імунна відповідь розвивається протягом перших кількох тижнів, але ми не знаємо, наскільки сильною або тривалою є ця імунна відповідь або чим вона відрізняється у різних людей. У нас є деякі підказки, але немає повної картини. Також були деякі приклади вторинного зараження людей, інфікованих COVID-19”, – пояснив Гебрейесус.

Він нагадав, що в більшості країн світу переважна кількість населення все ще залишається схильною до COVID-19. Смертність показує, що внаслідок зараження вмирають люди різного віку.

“Допускати поширення небезпечного вірусу, якого ми не до кінця розуміємо, просто неетично. Це не варіант”, – сказав глава ВООЗ.

Він закликав зайнятися контролем поширення коронавірусу і не допускати “тісних контактів”.