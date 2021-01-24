Естонія, Латвія і Литва виступили зі спільною заявою за введення санкцій Європейського союзу проти російських чиновників, відповідальних за жорстоке придушення протестів 23 січня на підтримку арештованого опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявив голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу в Twitter.

“Спільна заява міністрів закордонних справ Естонії, Латвії, Литви: Ми рішуче засуджуємо затримання мирних демонстрантів в Росії, яких потрібно негайно звільнити. Всі ми в ЄС повинні рішуче вжити обмежувальних заходів щодо російських чиновників, відповідальних за арешти”, – написав він.