Про це заявив голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу в Twitter.
“Спільна заява міністрів закордонних справ Естонії, Латвії, Литви: Ми рішуче засуджуємо затримання мирних демонстрантів в Росії, яких потрібно негайно звільнити. Всі ми в ЄС повинні рішуче вжити обмежувальних заходів щодо російських чиновників, відповідальних за арешти”, – написав він.
Читайте також:
На акціях протесту на підтримку Навального в Росії затримали понад 3000 людей: фото, відео
- 17 січня літак із Олексієм Навальним приземлився в “Шереметьєво”, політика затримали під час паспортного контролю. Згодом його арештували на 30 діб.
- Міністерство закордонних справ заявило, що Україна занепокоєна у зв’язку з затриманням російського опозиціонера Олексія Навального.
- Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо арешту російського опозиціонера Олексія Навального. Вона містить заклики до розширення санкцій проти Росії, а також до зупинки будівництва газопроводу “Північний потік-2”.
- У суботу, 23 січня, по всій Росії на акціях протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального були затримані понад три тисячі людей.