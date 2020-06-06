Про це пише Reuters.

“Група G20 разом із запрошеними країнами координувала глобальні зусилля по підтримці боротьби з пандемією COVID-19. На сьогоднішній день члени G20 і запрошені країни зобов’язалися виділити понад 21 мільярдів доларів США на підтримку фінансування в галузі охорони здоров’я в усьому світі”, – йдеться в заяві групи.

Кошти будуть спрямовані на діагностику, вакцини, терапію, а також на дослідження і розробки.

У квітні група G20 закликала всі країни, неурядові організації, благодійні організації та приватний сектор допомогти ліквідувати дефіцит фінансування, оцінюваний в більш ніж 8 млрд. дол. США, для боротьби з пандемією COVID-19.

Саудівська Аравія, яка зараз головує в G20, пообіцяла 500 мільйонів доларів для підтримки глобальних зусиль по боротьбі з коронавірусом.