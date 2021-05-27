Міністри закордонних справ країн G7 ("Великої сімки") виступили із заявою, в якій засудили дії Білорусі із затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича, а також висунули вимогу щодо його звільнення.

Текст заяви опублікований на сайті британського уряду.

Із заявою виступили очільники МЗС Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США, а також верховний представник ЄС (Жозеп Боррель).

“Ми, міністри закордонних справ G7 Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів Америки, а також високий представник Європейського союзу рішуче засуджуємо безпрецедентні дії білоруської влади щодо арешту незалежного журналіста Романа Протасевича та його супутниці Софії Сапеги після вимушеного приземлення літака рейсу FR4978 в Мінську 23 травня”, – сказано в заяві.

Міністри наголосили, що такі дії “поставили під загрозу безпеку пасажирів та екіпажу” рейсу Ryanair, а також були “серйозною атакою на правила, що регулюють цивільну авіацію”.

“Наші країни і наші громадяни залежать від кожної держави, яка діє відповідально при виконанні своїх обов’язків у рамках Чиказької конвенції, щоб цивільні повітряні судна могли безпечно і надійно експлуатуватися. Ми закликаємо Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) терміново вирішити цю проблему для дотримання правил та стандартів”, – йдеться у заяві.

Голови МЗС G7 також наголосили, що затримання Протасевича було атакою на свободу ЗМІ.

“Ця акція також є серйозною атакою на свободу ЗМІ. Ми вимагаємо негайного та безумовного звільнення Романа Протасевича, а також усіх інших журналістів та політичних в’язнів, які утримуються в Білорусі”, – зазначили в G7.

“Ми будемо нарощувати наші зусилля, в тому числі шляхом запровадження додаткових санкцій, за необхідності, для підвищення відповідальності білоруських органів влади за їхні дії”, – додали міністри.

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Затримання Протасевича

Нагадаємо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Афіни-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.

Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.

Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянкою Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.