Країни "Великої сімки" (G7) витрачають на мільярди доларів більше на викопне паливо, аніж на проєкти з зеленої енергетики. Витрати на екологічно чисту енергію зменшилися після пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

До G7 входять такі країни, як США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Японія та Німеччина.

Саміт відбудеться в Корнуолі (Англія) 11 червня. Його відкриватиме прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Окрім країн “Великої сімки” для участі в саміті запросили Південну Африку, Індію, Австралію та Південну Корею.

Напередодні саміту G7 було проаналізовано, скільки грошей країни витратили на підтримку зеленої енергетики та викопного палива.

В період з січня 2020 року по березень 2021 року країни-учасниці витратили 189 мільярдів доларів на підтримку викопного палива (нафти, газу та вугілля). На чисті форми енергії вони витратили 147 мільярдів доларів.

Країни “Великої сімки” виділяли фінансування на видобуток нафти, газу та вугілля, а також – на скасування або заниження екологічних норм.

Аналіз провела благодійна організація Tearfund від Міжнародного інституту сталого розвитку та Інституту закордонного розвитку. Дослідники вважають, що названі країни вже втратили можливості, аби їх відповідь на пандемію коронавірусу була більш екологічною. Як правило, гроші, які вони виділяли на викопне паливо, не потребували якихось пояснень чи умов. При цьому, раніше лідери цих країн обіцяли працювати над скороченням викидів та забруднення навколишнього середовища.

Автомобільна та авіаційна промисловість отримали 115 мільярдів доларів з загальної суми. 80% фінансування на викопне паливо передали без умов щодо скорочення викидів.

1 з 10 доларів, витрачених на екологічні потреби після пандемії коронавірусу, були використані на користь “зелених джерел енергії”.

Також аналіз за останніх 15 місяців засвідчив, що вони поки що не інвестують в достатньому обсязі в технології, спрямовані на підтримку швидкої декарбонізації своєї економіки, а також не створили масштабні зелені робочі місця у відповідь на коронавірус.

Саме країни G7 є одними з найбільш забруднених у світі. Вони складають 10-у частину населення світу, але на них припадає майже чверть викидів вуглецю.