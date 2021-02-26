Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками саміту лідерів країн ЄС, повідомляє Reuters.
Очікується, що цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19, які дозволять людям подорожувати по Європі, незважаючи на епідемію коронавірусу, будуть доступні до літа.
“Усі погодилися, що нам потрібен цифровий сертифікат про вакцинацію”, – заявила Меркель.
Вона також додала, що Комісії ЄС буде потрібно близько трьох місяців, щоб створити технічну основу для таких документів.
Як повідомляє Sky News, Греція, де туризм складає 25 % ВВП, стала лідером закликів до впровадження сертифіката вакцинації на всій території ЄС, щоб гарантувати, що вона може отримати вигоду з літнього туризму.
Іспанія, Австрія і Болгарія також підтримують загальносоюзний сертифікат, а Відень заявив, що буде впроваджувати свій власний, якщо ЄС не зможе ні про що домовитися до весни.
Водночас, деякі країни, включаючи Францію і Бельгію, стурбовані тим, що сертифікати вакцинації дискримінують тих, хто не був імунізований.
Президент Франції Еммануель Макрон сказав, що необхідно знайти баланс і все ще залишаються етичні питання, які необхідно вирішити. Він також додав, що сертифікати будуть несправедливими по відношенню до молодих людей, які не є пріоритетною групою для вакцинації і знаходяться в кінці черги на щеплення.
Президент Румунії Клаус Йоханніса також заявив, що сертифікати вакцинації розділять європейців.
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