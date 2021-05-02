Всі 27 країн-членів Європейського Союзу засудили санкції, введені Росією проти вісьмох громадян ЄС у вигляді заборони на в'їзд.

Про це повідомляється на сайті Європарламенту.

“Ця заборона поширюється на президента Європарламенту Давида Сассолі, віце-президента Єврокомісії Віри Йоуровой і посадових осіб ЄС з Естонії, Франції, Німеччини, Латвії й Швеції. Європейський Союз солідарний з усіма цими людьми. Дії Росії не завадять ЄС продовжувати відстоювати права людини, демократію і міжнародне право, а також притягнути до відповідальності винних у порушеннях прав людини”, – йдеться в спільній заяві країн Євросоюзу.

Країни блоку зазначають, що санкції РФ позбавлені юридичних пояснень і прямо спрямовані проти ЄС.

“Це рішення, прямо спрямоване проти Європейського Союзу та його держав-членів, є неприйнятним, позбавлене будь-яких юридичних підстав і необґрунтоване”, – йдеться у повідомленні.

Там вважають, що таким чином російська влада підкреслює обраний шлях конфронтації замість налагодження відносин з ЄС.

Нагадаємо, у четвер, 29 квітня, Європарламент ухвалив резолюцію проти Російської Федерації, у якій закликав зупинити імпорт російських нафти й газу до ЄС, відключити державу від платіжної системи SWIFT та ввести санкції проти наближених до російської влади олігархів у разі вторгнення в Україну.

У п’ятницю, 30 квітня, МЗС РФ ввело санкції проти офіційних осіб ЄС, називаючи це реакцією на введені Радою ЄС в березні санкції. До списку тих, кому заборонено в’їзд до РФ потрапили: Давид Марія Сассолі, голова Європейського парламенту; Іварс Аболішин, голова Нацради Латвії з електронних ЗМІ; Маріс Балтіниш, директор Центру державної мови Латвії; Жак Мер, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи; Йорг Раупах, керівник прокуратури Берліна, Німеччина; Оса Скотт, голова лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки дослідницького інституту тотальної оборони Швеції; Ільмар Томуск, голова мовного департаменту Естонії; Вера Йоурова, заступниця голови Єврокомісії з питань цінностей і транспарентності.