Країни ОПЕК+ (The Organization of the Petroleum Exporting Countries), які займаються видобутком нафти, домовилися не змінювати встановлені обмеження, зробивши незначні виключення для Росії та Казахстану.

Про це повідомляє The New York Times.

Анонсуючи зустріч країн-членів, в організації очікувалося, що вони переглянуть встановлені квоти, дозволивши збільшити видобуток нафтопродуктів. Але в результаті переговорів послаблення поширилося лише на дві країни — Росію та Казахстан.

Цим державам дозволили наростити обсяги видобутку нафти на 130 тисяч для Росії й на 20 тисяч для Казахстану.

Загальний показник (150 тисяч) виявився нижчим за прогнозований, через що ціни на нафту різко зросли. Аналітики припускали, що на цих переговорах буде ухвалено рішення про збільшення видобутку нафти на 500 тисяч барелів на добу. Також припускали, що наростить темпи Саудівська Аравія (на 1 мільйон барелів, – ред.).

Після оголошення рішення засідання ОПЕК+ вартість нафти марки Brent зросла до 67,31 долара, а на WTI – до 64,34 долара за барель.

Наступне засідання ОПЕК+ заплановано на 1 квітня.

Раніше повідомлялося, що на тлі конфлікту між нафтовидобувними країнами та поширення епідемії нового атипового коронавірусу вартість нафти може дешевшати й далі.