Сьогодні, 18 грудня, у країну повернеться похолодання. Температура повітря всюди, крім південно-східної частини та Криму, буде нижче нуля.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями, протягом дня буде без істотних опадів.

Протягом доби спостерігатиметься зниження температури до -3° морозу до 2° тепла, в західних, північних та Вінницькій областях -2..-7° морозу, місцями до 10° морозу; в південно-східній частині +2..+7° тепла, у Криму +5..+10° тепла.

На дорогах, крім півдня та південного сходу, місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

На Київщині на 18 грудня протягом дня без опадів. На дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-18 м/с. По області протягом дня температура буде від -2 до -7 градусів морозу. У самому Києві буде -2..-4 градуси.