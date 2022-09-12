За даними синоптиків у понеділок, 11 вересня, майже в усіх регіонах України будуть рясні осінні дощі, у деяких областях – грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних регіонах сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від +11 до +17 градусів.

У центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +14 до +19 градусів, протягом доби можливі дощі та грози.

На півночі температура вдень буде +13…+15 градусів, можливі опади в усіх областях, за винятком Сумської – там протягом дня буде хмарно з проясненням.

У східних областях також дощитиме. Удень буде від +17 до +20 градусів.

На півдні температура температура буде 19-21 градус. Всюди, окрім Криму, можливі грози, а на півострові просто будуть опади у вигляді дощу.

У столиці України – Києві – температура повітря вдень буде +13..+15 градусів, дощитиме.