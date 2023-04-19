Рекордна квітнева спека продовжує охоплювати все більше країн Азії і найближчим часом покращення синоптичної ситуації не передбачається.

Про це повідомляє CNN.

У Південно-Східній Азії цього тижня в деяких країнах була зареєстрована найвища температура, а на Індійському субконтиненті через спеку загинуло понад десяток осіб.

За словами історика погоди Максиміліано Еррери, Лаос є останньою країною, яка встановила новий історичний рекорд, де 18 квітня у Луанг Прабангу температура повітря досягла 42,7°C .

На вихідних температура в Таїланді вперше в історії перевищила 45°C, повідомляє Еррера, використовуючи дані тайського метеорологічного департаменту. У північно-західному місті Так температура в суботу досягла 45,4°C, але у значній частині країни з кінця березня температура сягає від +30 до +40 градусів.

Раніше цього місяця влада Таїланду оголосила попередження в кількох провінціях, оскільки індекс спеки, за прогнозами, досягне +50,2°C у районі Банг На столиці Бангкока. Індекс тепла – це те, як температура “відчувається”, і для вимірювання впливу враховує як температуру повітря, так і вологість.

18 березня прем’єр-міністр Таїланду Прают Чан-о-ча висловив стурбованість “небезпечно високими температурами в різних частинах Таїланду” і заявив, що в районі Банг На в Бангкоку температура “може сягнути +52,3°C”.

Сусідня М’янма 17 квітня встановила температурний рекорд місяця, коли температура в центральному регіоні Сагаінг досягла +44°C.

Квітень і травень зазвичай є найспекотнішими місяцями в році для Південної та Південно-Східної Азії, оскільки температура підвищується перед початком мусонних дощів.

Але спека в Таїланді ускладнюється інтенсивним сезоном смогу, що спричинило різке зростання рівня забруднення.

Туристичне місто Чіангмай на півночі вважалося найбільш забрудненим містом у світі протягом семи днів поспіль, оскільки дим від лісових пожеж і масове спалювання врожаю погіршили якість повітря. Принаймні одна лікарня в місті заявила, що вона досягла “повної заповненості відділень”, оскільки пацієнти зверталися за медичною допомогою з приводу респіраторних проблем.

Високі температури також широко поширені в Китаї.

18 квітня температура в країні досягла +42,4°C в Юаньяні на південному сході. За словами кліматолога Джима Янга, 17 квітня понад 100 метеостанцій у 12 провінціях побили квітневий температурний рекорд .

Хоча в більшості випадків спека не була рекордною, вона також була поширеною — і смертоносною — у Південній Азії. У Пакистані, Індії, Непалі та Бангладеш протягом багатьох днів температура досягала +40°C.

За даними метеорологічного департаменту Індії, 18 квітня 48 метеостанцій зафіксували температуру понад +42 °C найвища температура в +44,2 °C була в східному штаті Одіша.

У західному штаті Махараштра щонайменше 13 осіб померли від теплового удару після відвідування церемонії нагородження штату 16 квітня. Понад мільйон осіб відвідали захід у Наві Мумбаї, і від 50 до 60 осіб були госпіталізовані.

Тим часом принаймні два штати, Тріпура на північному сході та Західна Бенгалія на сході, наказали закрити школи цього тижня, оскільки температура піднялася більш ніж на 5 градусів за Цельсієм вище норми.

Міністерство праці Індії видало пораду для всіх штатів і регіонів щодо забезпечення безпеки працівників, насамперед робітників, які працюють на відкритому повітрі, і шахтарів – у сильну спеку. Йдеться про забезпечення достатньою кількістю питної води, екстрені пакети з льодом і часті перерви на відпочинок.

Хвилі спеки в Індії зазвичай виникають у період з березня по липень, але останніми роками ці періоди спеки стали більш інтенсивними, частими та тривалими.

Минулого року Індія пережила хвилю спеки, коли температура в деяких частинах країни досягла понад +49°C. Оскільки вплив кліматичної кризи, спричиненої діяльністю людини, прискорюється, а глобальні температури продовжують зростати, вчені кажуть, що хвилі спеки ставатимуть все більш поширеними.

Дослідження 2022 року показало, що до кінця століття небезпечні хвилі спеки будуть у три-десять разів частіше.

Згідно з дослідженням, у тропіках, які охоплюють більшу частину Азії, люди можуть піддаватися небезпечній спеці більшість днів у році. Дні “надзвичайно небезпечної спеки”, яка визначається як +51°C, можуть подвоїтися, і експерти кажуть, що ці рівні спеки розсувають межі виживання людини .

Очікується, що надзвичайно високі температури в Південній і Південно-Східній Азії продовжаться. Тим часом у більшій частині Китаю очікується зниження температури.