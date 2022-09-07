Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.
“Країни Балтії досягли домовленості про суттєве обмеження (за деякими винятками) перетину кордону громадянами РФ, які мають шенгенські візи ЄС”, — написав Рінкевичс.
Рішення будуть прийматися національними урядами відповідно до національних процедур. Рішення набудуть чинності одночасно.
Раніше країни заявляли, що запровадять самостійно обмеження стосовно росіян, якщо рішення не буде ухвалено країнами ЄС. Проти такого виступали Німеччина та Франція.
Зазначимо, що країни ЄС зупинили дію угоди з РФ, яка націлена на полегшення процедури надання шенгенських віз. 6 вересня Європейська комісія підтримала скасування спрощеного візового режиму для росіян. Це ускладнить для громадян РФ поїздки до країн-членів ЄС.
- Фінляндія скоротила кількість віз, які будуть видаватися громадянам РФ, до однієї десятої від звичайної чисельності.
- Нідерланди підтримують пропозицію щодо заборони в’їзду російських туристів до Європейського Союзу.
- Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив: якщо Євросоюз не домовиться про заборону туристичних віз росіянам, то офіційні відомства Литви обговорюватимуть можливість зробити це на регіональному рівні.
- Франція та Німеччина направили лист, де запропонували не забороняти росіянам в’їжджати до ЄС по туристичних візах. Країни аргументують тим, що громадяни РФ можуть тільки згуртуватися проти Заходу.
- Дослідження Standard Eurobarometer свідчить про підвищення довіри громадян до ЄС і постійну підтримку відповіді ЄС на російську агресію проти України. Переважна більшість європейців підтримує інвестиції у відновлювані джерела енергії та дії щодо зменшення залежності ЄС від російських енергоносіїв. Рівень підтримки єдиної євровалюти досяг найвищого рівня за всю історію.