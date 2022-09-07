Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

“Країни Балтії досягли домовленості про суттєве обмеження (за деякими винятками) перетину кордону громадянами РФ, які мають шенгенські візи ЄС”, — написав Рінкевичс.

Рішення будуть прийматися національними урядами відповідно до національних процедур. Рішення набудуть чинності одночасно.

Раніше країни заявляли, що запровадять самостійно обмеження стосовно росіян, якщо рішення не буде ухвалено країнами ЄС. Проти такого виступали Німеччина та Франція.

Зазначимо, що країни ЄС зупинили дію угоди з РФ, яка націлена на полегшення процедури надання шенгенських віз. 6 вересня Європейська комісія підтримала скасування спрощеного візового режиму для росіян. Це ускладнить для громадян РФ поїздки до країн-членів ЄС.