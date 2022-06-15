Відтоді, як Росія повномасштабно вторглася в Україну в лютому, країни Балтії - Естонія, Латвія та Литва - закликають до нарощування боєздатних сил НАТО у своєму регіоні. Проте, за словами високопоставлених дипломатів та чиновників провідних союзників НАТО, цього не станеться.

Про це повідомляє Reuters.

Частково це пояснюється тим, що пропозиції надходять, коли альянс НАТО стикається з безліччю вимог, яких не було десятиліттями: від протидії Росії та Китаю в Арктиці до придушення ісламських заколотів у Сахелі та подолання нових кордонів у космосі.

Після вторгнення Росії Конгрес США схвалив рішення виділити додаткові кошти, а Пентагон відправив до Естонії винищувачі F-35, а також ударні гелікоптери. Водночас Британія подвоїла свою присутність на естонській військовій базі Тапа до 1 700 осіб.

Але для багатьох людей у ​​регіоні, який був окупований як Радянською Росією, так і нацистською Німеччиною, і який знаходиться на відстані удару від російського гарнізону в Санкт-Петербурзі, цього недостатньо. Наприклад, 84,6% респондентів Латвії під час опитування Benu Aptiekas/Gemius у травні заявили, що вони дуже стурбовані вторгненням Росії.

Прибалтика, загальне населення якої становить трохи понад шість мільйонів, хоче, щоб Альянс збільшив свою присутність у десятки разів, а також організував повітряну та морську оборону.

Проте багато членів, зокрема Велика Британія та Сполучені Штати, не виступають за постійні нові бази в Балтії, повідомили Reuters троє дипломатів. Вони сказали, що це буде коштувати мільярдів: у держав може не вистачити військ і зброї, а постійна присутність буде дуже провокаційною для Москви.