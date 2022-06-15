Про це повідомляє Reuters.
Частково це пояснюється тим, що пропозиції надходять, коли альянс НАТО стикається з безліччю вимог, яких не було десятиліттями: від протидії Росії та Китаю в Арктиці до придушення ісламських заколотів у Сахелі та подолання нових кордонів у космосі.
Після вторгнення Росії Конгрес США схвалив рішення виділити додаткові кошти, а Пентагон відправив до Естонії винищувачі F-35, а також ударні гелікоптери. Водночас Британія подвоїла свою присутність на естонській військовій базі Тапа до 1 700 осіб.
Але для багатьох людей у регіоні, який був окупований як Радянською Росією, так і нацистською Німеччиною, і який знаходиться на відстані удару від російського гарнізону в Санкт-Петербурзі, цього недостатньо. Наприклад, 84,6% респондентів Латвії під час опитування Benu Aptiekas/Gemius у травні заявили, що вони дуже стурбовані вторгненням Росії.
Прибалтика, загальне населення якої становить трохи понад шість мільйонів, хоче, щоб Альянс збільшив свою присутність у десятки разів, а також організував повітряну та морську оборону.
Проте багато членів, зокрема Велика Британія та Сполучені Штати, не виступають за постійні нові бази в Балтії, повідомили Reuters троє дипломатів. Вони сказали, що це буде коштувати мільярдів: у держав може не вистачити військ і зброї, а постійна присутність буде дуже провокаційною для Москви.
“Після війни – я не думаю, що Росія буде переможена – у них все ще залишаться величезні військові можливості. Через деякий час. Вони спробують загрожувати нам військовими засобами. Ось побачите”, – сказав Reuters Вальдемарас Рупсіс, голова оборони Литви.
- Нагадаємо, що Президента України Володимира Зеленського запрошено до участі у Мадридському саміті НАТО. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг підтвердив цю інформацію.
- Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україні для боротьби потрібно важке озброєння та анонсував нову військову допомогу Києву від Альянсу.
- Столтенберг під час візиту до Фінляндії заявив, що побоювання у сфері безпеки, котрі висловлює Туреччина у зв’язку з перспективою вступу до Альянсу Швеції та Фінляндії, є виправданими.
- Російська Федерація знову вдалася до геополітичного шантажу. Цього разу країна-агресор погрожує Польщі за те, що та нарощує сили НАТО на своїй території.