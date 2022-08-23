Про це повідомляє Reuters.
Він зазначив, що спілкувався з міністрами з усіх цих країн.
“Я не бачу багато розбіжностей у політичному плані”, – наголосив Ландсбергіс журналістам у Вільнюсі.
Міністр пояснив, що російські туристи не повинні бути в Євросоюзі, адже їхня країна займається геноцидом.
Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод заявив, якщо в ЄС не запровадять запропоновані обмеження, уряд країни готовий розглянути питання самостійно.
Окрім цього, політики опозиційного консервативного блоку ХДС/ХСС (Християнсько-демократичної та Християнсько-соціальної спілок) висловилися за заборону туристичних віз громадянам РФ у відповідь на продовження повномасштабного російського вторгнення в Україну.
- З 1 вересня Фінляндія дозволить громадянам РФ подавати лише 500 запитів на день для отримання візи.
- Після того, як Естонія заборонила в’їзд громадянам РФ до своєї країни, у литовському МЗС підтримали таке рішення та наголосили, що обмеження будуть ефективнішими, якщо їх запровадять на рівні Європейського Союзу.
- У Польщі працюють над механізмом, щоб відмовляти громадянам РФ у видачі віз. Рішення стосовно цього питання можливо оприлюднять найближчими тижнями.
- Водночас у португальському МЗС не підтримують заклики щодо припинення видачі шенгенських віз громадянам РФ. У відомстві зауважили, що “треба покарати військову машину, а не народ”.