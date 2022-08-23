Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що члени Європейського Союзу Польща, Фінляндія та країни Балтії, які мають спільний кордон з РФ, можуть заборонити російським туристам в'їзд до своїх країн, якщо ЄС не запровадить загальносоюзну заборону.

Про це повідомляє Reuters.

Він зазначив, що спілкувався з міністрами з усіх цих країн.

“Я не бачу багато розбіжностей у політичному плані”, – наголосив Ландсбергіс журналістам у Вільнюсі.

Міністр пояснив, що російські туристи не повинні бути в Євросоюзі, адже їхня країна займається геноцидом.

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод заявив, якщо в ЄС не запровадять запропоновані обмеження, уряд країни готовий розглянути питання самостійно.

Окрім цього, політики опозиційного консервативного блоку ХДС/ХСС (Християнсько-демократичної та Християнсько-соціальної спілок) висловилися за заборону туристичних віз громадянам РФ у відповідь на продовження повномасштабного російського вторгнення в Україну.