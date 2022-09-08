Естонія, Латвія, Литва та Польща з 19 вересня запроваджують обмеження на в'їзд для громадян Росії з шенгенськими туристичними візами.

Про це повідомляє ERR з посиланням на слова членів уряду Естонії.

“Разом із Латвією, Литвою та Польщею ми хочемо суттєво обмежити в’їзд громадян Росії, метою яких є туризм. Сьогодні ми разом із прем’єр-міністрами Латвії, Литви та Польщі зробимо заяву з цього приводу. Ми вже оцінили це як необхідне”, – заявила прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Каллас виділила питання безпеки як одну з причин введення обмежень на в’їзд для росіян, оскільки Естонія не може контролювати всіх, хто прибуває. Вона зауважила, що обмеження повинні передбачати винятки для тих, хто відвідує членів сім’ї, дисидентів та власників посвідок на проживання.

Каллас також зазначила, що оскільки авіасполучення було зупинено через введені проти Росії санкції, зросло навантаження на прикордонні з Росією країни. Крім того, Кая Каллас зауважила, що необхідно пам’ятати, що понад 70 % росіян підтримують повномасштабну війну Росії в Україні.

“Естонія має політичну волю, яку ми реалізуємо у правовому полі. Вночі з 18 на 19 вересня почне діяти заборона на в’їзд до Естонії через шенгенський зовнішній кордон для громадян РФ, незалежно від того, яка країна видала шенгенську візу”, – сказав міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу. Також він заявив, що вже закликає громадян Росії не приїжджати до Естонії.

“Вам тут не раді!” – сказав Урмас Рейнсалу, додавши, що законодавча заборона набуде чинності з 19 вересня.

В ніч з 18 на 19 вересня почне діяти заборона на в’їзд до Естонії для громадян Росії за шенгенськими візами в незалежності від того, яка країна її видала.