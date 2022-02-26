Про це інформує американський телеканал CNN та естонська телерадіокомпанія ERR .

“Ми запрошуємо всі країни ЄС зробити те ж саме. У демократичному небі немає місця літакам держави-агресора. #StandWithUkraine”, – написала прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Головнокомандувач ЗСУ подякував захисникам України за те, що гідно дають відсіч окупантам.

В уряді Литви також оголосили про заборону на використання повітряного простору Росією.

Латвія теж закриває свій повітряний простір для російських авіакомпаній. Під заборону потраплять усі зареєстровані в Росії комерційні авіакомпанії, наголосив міністр юстиції Яніса Борданса.

Своєю чергою, румунська делегація в НАТО наголосили, що неспровокований і невиправданий напад Росії на Україну має серйозні наслідки.

Румунія розпочала підготовку до процедури припинення права на політ над своєю територією, а також права на посадку на території Румунії для літаків, що належать компаніям з РФ.

Велика Британія, Польща, Молдова та Чехія раніше закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній після нападу на Україну.