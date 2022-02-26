Про це інформує американський телеканал CNN та естонська телерадіокомпанія ERR.
“Ми запрошуємо всі країни ЄС зробити те ж саме. У демократичному небі немає місця літакам держави-агресора. #StandWithUkraine”, – написала прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас.
Головнокомандувач ЗСУ подякував захисникам України за те, що гідно дають відсіч окупантам.
В уряді Литви також оголосили про заборону на використання повітряного простору Росією.
Латвія теж закриває свій повітряний простір для російських авіакомпаній. Під заборону потраплять усі зареєстровані в Росії комерційні авіакомпанії, наголосив міністр юстиції Яніса Борданса.
Своєю чергою, румунська делегація в НАТО наголосили, що неспровокований і невиправданий напад Росії на Україну має серйозні наслідки.
Румунія розпочала підготовку до процедури припинення права на політ над своєю територією, а також права на посадку на території Румунії для літаків, що належать компаніям з РФ.
Велика Британія, Польща, Молдова та Чехія раніше закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній після нападу на Україну.
- Нагадаємо, 26 лютого, розпочалася технічна підготовка до відключення Росії від платіжної мережі з високим рівнем безпеки SWIFT, що об’єднує тисячі фінансових установ у світі.
- Європейський Союз запровадить санкції проти президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
- Водночас на тлі санкцій, застосованих щодо Росії після оголошення нею війни в Україні, громадяни РФ не зможуть розраховуватися картками банків, що потрапили під санкції у країнах-союзницях України.
- Своєю чергою, президент Польщі Анджей Дуда закликав міжнародну спільноту негайно надати Україні статус кандидата на членство до Європейського Союзу та одразу розпочати співбесіди щодо цього.