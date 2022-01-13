Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас зазначила, що країни Балтії ведуть переговори з союзниками по НАТО про збільшення військових сил на їхній території, аби стримувати Росію. Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що будь-який напад Росії на Україну підштовхне до прийняття такого рішення.

Про це повідомила британська інформаційна агенція Reuters.

З 2004 року Естонія, Латвія та Литва, які колись керувалися з Москви, наразі є членами як НАТО, так і Європейського Союзу, та довго прагнули до більшої участі в Північноатлантичному альянсі.

Звичайно, ми обговорюємо з нашими союзниками питання про збільшення їхньої присутності тут, щоб діяти як стримувальний фактор. Якщо ви подивитеся на карту, то країни Балтії – це півострів НАТО, і тому у нас є свої турботи”, — зазначила Каллас.

У Брюсселі Столтенберг заявив, якщо Росія вторгнеться в Україну, у НАТО повинні серйозно розглянути необхідність подальшого збільшення присутності у східній частині альянсу.

Підрозділи НАТО були розгорнуті у Литві, Латвії, Естонії та Польщі після того, як Росія анексувала Крим у 2014 році.

Як зазначає Reuters, у Москві заперечують будь-які агресивні наміри та заявляють, що мають право розмістити війська у межах своїх кордонів.