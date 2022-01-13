Про це повідомила британська інформаційна агенція Reuters.
З 2004 року Естонія, Латвія та Литва, які колись керувалися з Москви, наразі є членами як НАТО, так і Європейського Союзу, та довго прагнули до більшої участі в Північноатлантичному альянсі.
Звичайно, ми обговорюємо з нашими союзниками питання про збільшення їхньої присутності тут, щоб діяти як стримувальний фактор. Якщо ви подивитеся на карту, то країни Балтії – це півострів НАТО, і тому у нас є свої турботи”, — зазначила Каллас.
У Брюсселі Столтенберг заявив, якщо Росія вторгнеться в Україну, у НАТО повинні серйозно розглянути необхідність подальшого збільшення присутності у східній частині альянсу.
Підрозділи НАТО були розгорнуті у Литві, Латвії, Естонії та Польщі після того, як Росія анексувала Крим у 2014 році.
Як зазначає Reuters, у Москві заперечують будь-які агресивні наміри та заявляють, що мають право розмістити війська у межах своїх кордонів.
- Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вони відмовили Росії в деяких вимогах. А саме у питанні розширення Північноатлантичного Альянсу та присутності військ на його східному фланзі.
- Відомо, що Естонія готується передати Україні важке озброєння. Міністерство оборони Естонії має намір надати Україні протитанкове озброєння, ракети Javelin та 122-міліметрові гаубиці. Проте, для фактичного передавання зброї необхідно отримати дозволи від країн-виробників.
- Міністр оборони Естонії зауважив, що РФ несе реальну загрозу для Європи та Північноатлантичного альянсу, оскільки вона не хоче жити в мирі.
- Також президент Естонії заявив, що військова агресія з боку Росії загрожує безпеці не лише України, а й усієї Європи. Тому загальна підтримка територіальної цілісності та суверенітету України, як і раніше, важлива.
- Раніше глава МЗС Литви заявив, що НАТО має негайно озброїти Україну.
- Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив про готовність держави передати Україні летальне озброєння через зосередження на кордонах десятків тисяч військовослужбовців РФ.