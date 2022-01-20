Держдепартамент Сполучених Штатів Америки дозволив Литві, Латвії та Естонії передати Україні зброю американського виробництва. Країни Балтії відвантажать для ЗСУ протитанкові комплекси Javelin та переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Про це повідомляють американське видання Politico та міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Відповідно до правил експортного контролю країни Балтії подали запити до Держдепу США із проханням дозволити передати зброю Україні, котру раніше отримали від США.

У Politico зазначають, що відповідно до схваленого запиту від 19 січня 2022 року в Україну можуть скерувати протитанкові ракети та інше американське озброєння. Проте, у виданні не назвали конкретні види зброї.

Своєю чергою, у виданні Reuters, посилаючись на власні джерела, уточнили, що Естонії дозволили скерувати ракети для протитанкових комплексів Javelin, а Литві – переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

“США та союзники об’єднуються для пришвидшення надання допомоги Україні на тлі посилення агресії Росії. Ми використовуємо усі доступні інструменти співпраці в галузі безпеки”, – зазначив співрозмовник Reuters.

Довідка. FIM-92 Stinger – переносний зенітно-ракетний комплекс класу “земля-повітря” з інфрачервоною головкою самонаведення розроблений американською компанією General Dynamics. Призначений для ураження як на зустрічних, так і на наздоганяльних курсах літаків, включаючи надзвукові, і вертольотів, що здійснюють польоти на малих і гранично малих висотах. Цей комплекс є наймасовішим засобом боротьби з повітряними цілями, що міститься на озброєнні іноземних армій.

Javelin – американський переносний протитанковий ракетний комплекс, прийнятий на озброєння у 1996 році, успішно застосовувався в Іраку. Призначений для ураження бронетехніки та малошвидкісних цілей, зокрема: гелікоптерів, безпілотників та гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.