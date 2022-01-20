Про це повідомляють американське видання Politico та міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Відповідно до правил експортного контролю країни Балтії подали запити до Держдепу США із проханням дозволити передати зброю Україні, котру раніше отримали від США.
У Politico зазначають, що відповідно до схваленого запиту від 19 січня 2022 року в Україну можуть скерувати протитанкові ракети та інше американське озброєння. Проте, у виданні не назвали конкретні види зброї.
Своєю чергою, у виданні Reuters, посилаючись на власні джерела, уточнили, що Естонії дозволили скерувати ракети для протитанкових комплексів Javelin, а Литві – переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.
“США та союзники об’єднуються для пришвидшення надання допомоги Україні на тлі посилення агресії Росії. Ми використовуємо усі доступні інструменти співпраці в галузі безпеки”, – зазначив співрозмовник Reuters.
Довідка. FIM-92 Stinger – переносний зенітно-ракетний комплекс класу “земля-повітря” з інфрачервоною головкою самонаведення розроблений американською компанією General Dynamics. Призначений для ураження як на зустрічних, так і на наздоганяльних курсах літаків, включаючи надзвукові, і вертольотів, що здійснюють польоти на малих і гранично малих висотах. Цей комплекс є наймасовішим засобом боротьби з повітряними цілями, що міститься на озброєнні іноземних армій.
Javelin – американський переносний протитанковий ракетний комплекс, прийнятий на озброєння у 1996 році, успішно застосовувався в Іраку. Призначений для ураження бронетехніки та малошвидкісних цілей, зокрема: гелікоптерів, безпілотників та гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.
- Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Естонії заявили, що мають намір надати Україні протитанкове озброєння, ракети Javelin та 122-міліметрові гаубиці. Проте, для фактичного передавання зброї необхідно було отримати дозволи від країн-виробників.
- Раніше полковник морської піхоти США у відставці та аналітик Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансіан зазначив, що Україні потрібно більше ракет Javelin.
- При цьому, лідер республіканців в американському Сенаті (верхній палаті Конгресу) Мітч Макконнелл заявив, що США не варто обмежуватися оборонними системами озброєння у військових постачаннях Україні, а надавати будь-яку зброю для захисту від можливого російського вторгнення.
- Своєю чергою, Велика Британія вже розпочала процес постачання Україні нового пакету систем безпеки для підвищення оборонних можливостей.
- Також в Адміністрації президента США Джо Байдена планують реалізувати додаткові варіанти допомоги Україні, аби збільшити втрати Путіна у разі нападу на Україну.
- При цьому, посольство Росії в США звернулось до офіційного Вашингтона із закликом відмовитись від постачання зброї ЗСУ, аби не підштовхувати Київ “до нових провокацій”.