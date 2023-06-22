Держави-члени "Групи семи" запевнили, що посилять зусилля для позбавлення Росії доступу до компонентів, які використовуються для виробництва ракет, якими ЗС РФ атакують українські міста.

Джерело: Twitter японського головування у Групі послів G7 у Києві

“Посли G7 висловлюють підтримку усім українцям, які переживають постійну загрозу і руйнування від ракетних атак Росії. Ми подвоюємо наші зусилля, щоб позбавити Росію компонентів, які вона використовує для ударів по цивільному населенню та інфраструктурі в Україні”, – йдеться у дописі.

Варто додати, що країни- члени “Групи семи” підтримають відновлення транспортної інфраструктури України та сприятимуть розвитку альтернативних логістичних маршрутів для експорту української продукції.

Нагадаємо, міністр продовольства і сільського господарства Сполученого Королівства Марк Спенсер повідомив, що держави-члени G7 також працюють над схемою протидії ймовірним крадіжкам українського зерна, за що Велика Британія нещодавно запровадила санкції проти російських компаній, за допомогою хімічної ідентифікації походження зерна.

Як повідомляли #Букви, 19 червня президент Володимир Зеленський у розмові з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком заявив, що Росія нарощує виробництво ракет із західними компонентами. Вони також обговорили перебіг бойових дій та оборонні потреби України.

Водночас, Зеленський відзначив, що в одній із російських ракет, яка 13 червня влучила по Кривому Рогу, виявили близько 50 компонентів мікроелектроніки, виробленої в інших країнах. Глава держави наголосив, що дешевше припинити постачання комплектування до РФ, ніж витрачати гроші на ППО.