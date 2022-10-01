Під час всесвітньої конференції ЮНЕСКО з культурної політики та сталого розвитку MONDIACULT-2022 у Мексиці, 48 країн підтримали Україну і закликали Росію негайно припинити військову агресію.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він зазначив, що 48 країн-членів ЮНЕСКО, серед яких 27 країн ЄС, США, Великобританія, Канада та інші країни демократичного світу, засудили агресію Росії проти України та закликали її негайно покинути територію України.

“Ми бачимо, хто є нашими постійними друзями та членами демократичного світу. Україна вдячна за допомогу та підтримку, яку надає ЮНЕСКО та закликає інші країни займати більш рішучу позицію щодо злочинних дій Росії”, – зауважив Олександр Ткаченко.

До заяви на підтримку України долучилися: Албанія, Андорра, Австралія, Канада, Еквадор, Грузія, Гватемала, Ісландія, Японія, Молдова, Монако, Чорногорія, Нова Зеландія, Республіка Північна Македонія, Норвегія, Палау, Сан-Марино, Швейцарія, США, Велика Британія.

А також країни Європейського Союзу: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Республіка Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція та Литва.

“Росія продовжує порушувати зобов’язання, взяті нею в ЮНЕСКО, в тому числі за Конвенціями 1954, 1970 і 1972 років. Ми не можемо спостерігати, як одна країна намагається стерти ідентичність і культуру іншої країни. Ми не можемо погодитися на подальші дії, що суперечать Конституції ЮНЕСКО та нашим загальним конвенціям. Ми закликаємо Росію негайно вийти за межі міжнародно визнаних кордонів України та вимагаємо негайного припинення агресії проти України, щоб гарантувати захист від подальшої шкоди та шкоди українській природній, будівельній та рухомій культурній спадщині в усіх її формах”, – йдеться у спільній заяві країн-членів ЮНЕСКО.

Нагадаємо, під час всесвітньої конференції MONDIACULT- 2022 міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав світову спільноту призупинити головування Росії в Комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Довідка. Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) — міжнародна організація, спеціалізована установа Організації Об’єднаних Націй, яка при співпраці своїх членів-держав у галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвитку національної культури, охороні пам’яток культури тощо.