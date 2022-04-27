Країни-члени Організації договору колективної безпеки не бажають підтримувати РФ та брати участь у війні проти України.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Варто зазначити, що до цієї військово-політичної міжнародної організації входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

Попри наполягання РФ, учасники ОДКБ не хочуть ухвалювати рішення щодо проведення миротворчих операцій поза межами своїх країн. Зокрема на території так званих “ДНР” та “ЛНР”. Натомість, держави можуть розглянути можливість розгортання національних контингентів на території РФ або Білорусі. Але лише після офіційної заяви щодо нападу України на їхню територію.

Наразі всі країни-учасники ОДКБ, крім РФ та Білорусі, дотримуються нейтралітету в питанні російського вторгнення. Жодна з них не визнала анексію Криму та незалежність так званих “ДНР” та “ЛНР”.