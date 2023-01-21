Країни "Великої сімки" домовилися переглянути рівень обмеження ціни на російську нафту у березні, хоча спершу це планували зробити у лютому.

Про це повідомляє Reuters.

Як заявили у мінфіні США, у березні країни групи G-7 погодилися переглянути рівень обмеження ціни на експорт російської нафти з огляду на можливі зміни на ринку після введення санкцій.

Як відомо, країни “Великої сімки”, Європейський Союз і Австралія 5 грудня домовилися заборонити використання західного морського страхування, фінансування та посередництва морської російської нафти вартістю понад 60 доларів за барель у межах санкцій Заходу.

5 лютого коаліція планує встановити два ліміти на російські нафтопродукти: один на продукти, які продаються з премією до сирої нафти, такі як дизель або газойль, і інший на продукти, які продаються з дисконтом до нафти, такі як мазут.

“Депутати погодилися, що цей підхід дозволить краще відкалібрувати політику обмеження цін на нафтопродукти, враховуючи широкий діапазон ринкових цін, за якими торгують ці продукти”, – повідомило міністерство фінансів США після віртуальної зустрічі заступника міністра фінансів США Воллі Адейемо з представниками коаліції 20 січня.

Спочатку коаліція планувала переглянути рівень ліміту десь у лютому, через два місяці після його впровадження.

Представники казначейства заявили, що обмеження ціни на нафту має дві цілі: скоротити доходи Росії шляхом інституціоналізації великих знижок на її нафту, яку купують великі споживачі, такі як Китай та Індія, і забезпечити хороше постачання на світових ринках нафти.

“Поки ліміт ціни продовжує відповідати подвійним цілям коаліції, депутати погодилися провести перегляд рівня ліміту ціни на сиру нафту в березні”, — повідомили в американському мінфіні.

Березнева дата дозволяє коаліції оцінити розвиток подій на світових ринках після впровадження лімітів на нафтопродукти та отримати інформацію про технічний огляд ЄС ліміту цін на нафту, йдеться в повідомленні.