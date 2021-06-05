Країни "Великої сімки" (G7) у суботу, 5 червня, досягли згоди щодо майбутнього глобального мінімального корпоративного податку в розмірі щонайменше 15% для великих транснаціональних компаній.

Про це повідомляють агентства Reuters та Associated Press.

Як відомо, до складу G7 входять США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Канада.

Протягом двох останніх днів міністри фінансів цих країн проводили зустріч у Лондоні, за підсумками якої погодилися підтримати мінімальну глобальну ставку корпоративного податку на рівні не менше 15% для компаній.

Як зазначає Reuters, може йтися про такі компанії, як Google, Facebook, Apple і Amazon.

Крім того, міністри схвалили пропозиції щодо того, щоб змусити найбільші компанії світу, зокрема й американських технологічних гігантів, платити податки в країнах, де у них великі продажі, але немає штаб-квартири.

Як зазначає Reuters, таке рішення може сприяти надходженню сотень мільярдів доларів і “допомогти урядам впоратися з наслідками пандемії COVID-19”.

“Ми зобов’язуємося застосовувати глобальний мінімальний податок у щонайменше 15% для кожної країни”, – йдеться в заяві, яку підготували на завершення зустрічі міністрів G7.

Такий крок спрямований на те, щоб покласти край ситуації, коли великі транснаціональні компанії (зокрема технологічні гіганти) платять податок тільки за місцем своєї реєстрації, але не в тих країнах, де вони отримують дохід. Це призводило до того, що багато компаній реєстрували свої штаб-квартири в країнах з більш низькими податками.

Британський міністр фінансів Ріші Сунак, який очолював дводенні переговори, заявив, що “міністри G7 досягли історичної домовленості про реформування глобальної податкової системи, щоб вона відповідала світовій цифровій ері”. Він наголосив, що вона має бути справедливою, і що “відповідні компанії мають платити потрібний податок у потрібних місцях”.

🚨 At the @G7 in London today, my finance counterparts and I have come to a historic agreement on global tax reform requiring the largest multinational tech giants to pay their fair share of tax in the UK. 👇The thread below explains exactly what this means. #G7UK pic.twitter.com/HdcK1HuM91 — Rishi Sunak (@RishiSunak) June 5, 2021

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що угода “дає величезний імпульс” для досягнення глобальної домовленості, яка “покладе край “гонці по низхідній” у корпоративному оподаткуванні і забезпечить справедливість для середнього класу і працюючих людей у США та в усьому світі”.

Франція також привітала угоду. “Ми зробили це! Після 4 років боротьби була досягнута історична угода з країнами-членами G7. Франція може пишатися!”, – написав у Twitter міністр фінансів країни Бруно ле Мер.

А німецький міністр фінансів Олаф Шольц зазначив, що угода є “поганою новиною для податкових гаваней у всьому світі”.

“Компанії більше не зможуть ухилятися від своїх податкових зобов’язань, резервуючи свої прибутки в країнах з найменшим податком”, – наголосив він.

Як зазначає Reuters, багаті країни роками намагалися узгодити спосіб збільшення доходів від великих транснаціональних корпорацій, які можуть платити невеликий податок при мільярдах доларів продажів.

Переговори зайшли в глухий кут, і новий поштовх їм дала адміністрація президента США Джо Байдена, запропонувавши мінімальну глобальну ставку корпоративного податку в розмірі 15%.

У “Великій сімці” розраховують досягти остаточної домовленості щодо запровадження цього податку на липневій зустрічі міністрів фінансів G20 у Венеції.