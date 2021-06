Про це повідомляють агентства Reuters та Associated Press.

Як відомо, до складу G7 входять США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Канада.

Як зазначає Reuters, може йтися про такі компанії, як Google, Facebook, Apple і Amazon.

Як зазначає Reuters, таке рішення може сприяти надходженню сотень мільярдів доларів і “допомогти урядам впоратися з наслідками пандемії COVID-19”.

“Ми зобов’язуємося застосовувати глобальний мінімальний податок у щонайменше 15% для кожної країни”, – йдеться в заяві, яку підготували на завершення зустрічі міністрів G7.

Британський міністр фінансів Ріші Сунак, який очолював дводенні переговори, заявив, що “міністри G7 досягли історичної домовленості про реформування глобальної податкової системи, щоб вона відповідала світовій цифровій ері”. Він наголосив, що вона має бути справедливою, і що “відповідні компанії мають платити потрібний податок у потрібних місцях”.

🚨 At the @G7 in London today, my finance counterparts and I have come to a historic agreement on global tax reform requiring the largest multinational tech giants to pay their fair share of tax in the UK.

👇The thread below explains exactly what this means. #G7UK pic.twitter.com/HdcK1HuM91

— Rishi Sunak (@RishiSunak) June 5, 2021