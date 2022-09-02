Міністри фінансів країн G7 (Великої сімки) домовилися про обмеження цін на російську нафту, сподіваючись, що таке рішення зменшить доходи агресора та здатність РФ фінансувати війну проти України.

Про це йдеться у відповідній заяві.

Обмеження впровадять у шостий пакет санкцій Європейського Союзу у випадку одностайного рішення країн-членів.

“Ми прагнемо створити широку коаліцію, щоб максимізувати ефективність, і закликаємо всі країни, які все ще прагнуть імпортувати російську нафту та нафтопродукти, взяти на себе зобов’язання робити це лише за цінами на рівні або нижче граничної ціни”, — зазначається в повідомленні.

Ці заходи мають бути особливо корисними для держав, що страждають від високих цін на енергоносії та продовольство через російську агресію.

Нагадаємо, що шостий пакет санкцій ЄС ухвалили 3 червня 2022 року, заборонивши страхувати або фінансувати транспортування, зокрема морськими шляхами, сирої нафти або нафтопродуктів з Росії до третіх країн.