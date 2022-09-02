Про це йдеться у відповідній заяві.
Обмеження впровадять у шостий пакет санкцій Європейського Союзу у випадку одностайного рішення країн-членів.
“Ми прагнемо створити широку коаліцію, щоб максимізувати ефективність, і закликаємо всі країни, які все ще прагнуть імпортувати російську нафту та нафтопродукти, взяти на себе зобов’язання робити це лише за цінами на рівні або нижче граничної ціни”, — зазначається в повідомленні.
Ці заходи мають бути особливо корисними для держав, що страждають від високих цін на енергоносії та продовольство через російську агресію.
Нагадаємо, що шостий пакет санкцій ЄС ухвалили 3 червня 2022 року, заборонивши страхувати або фінансувати транспортування, зокрема морськими шляхами, сирої нафти або нафтопродуктів з Росії до третіх країн.
- Країни G7 хочуть запровадити повну заборону на транспортування нафти з РФ, якщо вона купуватиметься вище за погоджену ціну, аби завадити країні-агресору отримувати вигоду з високих цін на енергоносії через повномасштабну війну, котру вона розв’язала проти України.
- Іран змушений знижувати й без того низьку ціну на нафту, оскільки РФ почала витісняти іранські постачання з китайського ринку за допомогою великих знижок.
- Експерти стверджують, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому відбулося падіння експорту іранської нафти до Китаю, а також зростання російського експорту до Китаю.
- Водночас апетит Індії до дешевої російської нафти лише наростає, попри те, що Захід продовжує бити по Москві безпрецедентними санкціями.