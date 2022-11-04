Міністри "Великої сімки" погодилися з необхідністю створення механізму координації, щоб допомогти Україні відновлювати та захищати її критично важливу енергетичну та водну інфраструктуру.

Про це повідомляє Reuters.

“Міністри обговорили, з якими потребами стикається Україна на порозі зими, і погодилися, що потрібен координаційний механізм, щоб допомогти Україні відремонтувати, відновити та захистити її критично важливу енергетичну та водну інфраструктуру”, — розповіли у виданні з посиланням на слова одного з чиновників.

А також додали, що це питання буде в центрі уваги найближчими днями та тижнями.

Водночас міністри закордонних справ країн G7 відкинули звинувачення РФ в тому, що Україна нібито готує так звану “брудну бомбу”, закликавши припинити ядерну риторику.

“Безвідповідальна ядерна риторика Росії є неприйнятною. Будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної або ядерної зброї матиме серйозні наслідки. Ми також відкидаємо неправдиві заяви Росії про те, що Україна готує радіологічну “брудну бомбу”, — йдеться у заяві.

Міністри зауважили, що продовжуватимуть накладати економічні санкції на Росію та інші країни, фізичних чи юридичних осіб, які надають військову підтримку Москві в агресивній війні, як деякі з уже зроблено щодо надання Іраном безпілотних літальних апаратів (БПЛА) Росії.

У G7 підтримують заклик Генерального секретаря ООН щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи, яка призвела до зниження світових цін на продовольство: “Ми закликаємо Росію прислухатися до заклику Генерального секретаря”, — зазначають у повідомленні.

Російські атаки енергетичної інфраструктури України

За останні кілька тижнів російські загарбники масовано атакували енергетичну інфраструктуру України. Окупанти пошкодили близько 40% енергосистеми, внаслідок чого в Україні застосовують екстрені відключення електроенергії. Ракетними обстрілами завдано ударів по ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський зустрівся з комісаром ЄС з енергетики Кадрі Сімсон. Під час візиту вони обговорили питання щодо приєднання України до європейської мережі ENTSO-E, яке стало можливим завдяки ролі Сімсон. Після цього наша держава стала експортувати електроенергію до Європи, ставши одним із гарантів стабільності енергосистеми ЄС.

Проте через ракетні обстріли та атаки дронами-камікадзе довелося зупинити цей процес. Зеленський впевнений, що після ліквідації наслідків і стабілізації в енергосистемі України експорт електроенергії до Європи буде продовжено.

Володимир Зеленський розповів про потреби України у відновленні енергетичної інфраструктури. Зеленський закликав Єврокомісію відігравати координаційну роль у залученні допомоги з боку країн-членів ЄС.

Під час зустрічі також розглянули питання енергетичних санкцій проти РФ. Український президент закликав запровадити цінові обмеження на російський газ на додаток до цінових обмежень на нафту. Також він запропонував обмежити постачання зрідженого газу з РФ до країн ЄС у межах наступного пакету санкцій. Зеленський вважає, що його необхідно затвердити якнайшвидше.

Своєю чергою, Росія визнала свою атаку на енергетичні об’єкти України, але досі заперечує обстріли цивільного населення.

Варто зазначити, що для завдання масованого удару по території Україні лише 31 жовтня Росія витратила близько 760 млн доларів. В останній день жовтня РФ застосувала різні типи ракет і безпілотників.