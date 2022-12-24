Відповідна заява опублікована на офіційному сайті у Twitter.

“Послам G7 було цікаво почути про реалізацію реформи містобудування, яку ми продовжимо моніторити. При виконанні реформи важливо зберегти повноваження місцевих громад” — йдеться у заяві послів.

Зазначимо, що нещодавно відбулася робоча зустріч представників посольств країн G7, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова та міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Головною темою розмови була подальша імплементація закону №5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності та створення моніторингової групи, яка супроводжуватиме впровадження необхідних змін для цифровізації сфери будівництва та ефективного управління процесами відбудови.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков запросив представників країн G7 й усіх стейкхолдерів галузі долучитися до створення моніторингової групи, яка контролюватиме хід впровадження реформи та розробки підзаконних актів, необхідних для запуску закону.

Крім того, під час зустрічі Олександр Кубраков зауважив, що ухвалення цього закону викликало бурхливе обговорення в суспільстві і це правильний і потрібний процес.

“Сьогодні ми змінюємо сам підхід до містобудівної галузі й цифровізуємо процеси видачі дозвільної документації, прийняття обʼєктів в експлуатацію, а також контроль за ходом будівництва. Ми створюємо таку реформу для прозорості усіх процесів, і самі відкриті для експертного діалогу. Наступний етап – імплементація”, – заявив Олександр Кубраков.

А також додав, що у законопроєкті враховані усі зауваження від НАЗК у повному обсязі.

Своєю чергою, посли країн G7 запевнили у готовності долучитися до моніторингу впровадження реформи та зауважили на її своєчасності та важливості для України.

Зокрема, амбасадорка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен зазначила, що питання післявоєнного відновлення гостро постане перед більшістю регіонів України, а збереження повноважень місцевої влади – важливий крок для виконання закону про децентралізацію.

“При виконанні реформи важливо врахувати думку місцевих громад і зберегти їхні повноваження. Разом з тим, погоджуюсь, що цифровізація дієвий інструмент у подоланні корупції й ми повністю підтримуємо перехід від паперової бюрократії до технологічних й прозорих процесів у галузі будівництва” – підсумувала Анка Фельдгузен.

Нагадаємо, що 14 грудня Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності”. Українці створили петицію з проханням до президента накласти “вето” на законопроєкт. За прийняття відповідного законопроєкту №5655 у другому читанні проголосували 228 нардепів.

Підтриманий у другому читанні законопроєкт передбачає зміну підходів до містобудування, зокрема максимальну цифровізацію процесів та автоматизацію дій з надання необхідних дозволів. У міністерстві обіцяють, що реформа принесе автоматизацію процесів, прозорість і антикорупцію та посилання відповідальності за незаконні дії.

Натомість мер Києва Віталій Кличко наголосив: цей законопроєкт повністю нівелює контроль міст за будівництвом і створює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок.

“А тим хто зайде, буде дозволено створити приватний орган контролю містобудівної діяльності без жодного впливу держави чи місцевого самоврядування!”, – попередив міський голова столиці. Він додав, що самовільне будівництво стає повністю легалізованим, порушуючи права як власників земельних ділянок, так і мешканців громад.

Асоціація міст України, мери міст неодноразово наголошували і закликали депутатів допрацювати законопроєкт №5655, обговорити його з громадськістю, з професійними середовищами, місцевим самоврядування. І тільки тоді виносити на голосування в парламент.

На сайті президента 12 грудня з’явилася петиція з проханням накласти вето на законопроєкт N5655, де наголошується, що введення в дію цього законну призведе до хаотичної забудови міст та знищення історичних пам’яток великими забудовниками.