Згідно зі спільною заявою міністрів фінансів G7, країни "Великої семи" "готові зробити більше, якщо це необхідно, щодо бюджетної та економічної підтримки" України в наступному році.

Про це інформує CNN.

До 2023 року група мобілізувала “до 32 мільярдів доларів США бюджетної та економічної підтримки для України та продовжує досягати подальшого прогресу”, зазначили у заяві.

Ми також наполегливо закликаємо інших донорів посилити свою підтримку, — додали міністри фінансів.

За даними G7, у 2022 році G7 залучила 32,7 мільярда доларів США бюджетної підтримки для українського уряду, близько 18 мільярдів доларів з яких надійшло від Європейського Союзу.

Ми маємо моральний обов’язок допомогти Україні протистояти неспровокованому нападу Росії, — йдеться у заяві.

G7 складається з союзних лідерів деяких з найбільших економік світу: Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США.

Набуло чинності обмеження ціни на російську нафту, узгоджене країнами G7 з метою зменшити обсяги прибутків РФ, і, відповідно, фінансів для ведення війни проти України.

Зауважимо, що у Кремлі вкотре за цей рік кардинально помилилися щодо оцінки ситуації. Прогнози, згідно з якими запровадження 5 грудня ембарго Євросоюзу та стелі цін G7 на нафту з Росії призведуть до різкого зростання нафтових котирувань, не виправдалися.

Раніше міністри юстиції країн “Групи семи” (G7) заявили, що хочуть, аби у майбутньому злочини проти міжнародного права переслідувалися та каралися скоординовано. За підсумками зустрічі підготовлено “Берлінську декларацію”.