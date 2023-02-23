Про це повідомило Bloomberg.

Багаторічний пакет допомоги складає суму до 16 млрд доларів. Він дасть можливість покрити потреби України, яка постраждала від війни, й стане каталізатором для додаткового міжнародного фінансування.

Джерела видання стверджують, що глави G7 доручать своїм урядовцям активізувати взаємодію з МВФ та Україною для реалізації програми. Серед країн-членів США, Велика Британія, Канада, Німеччина, Франція, Італія та Японія. Для завершення угоди схвалення допомоги лідерами G7 є однією з умов МВФ.

Уряд України прагне укласти нову угоду вже у березні. Тоді протягом першого року буде можливо отримати 5 млрд доларів.

Bloomberg писало, що Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва цього тижня відвідала Київ. Під час візиту вона оголосила, що фонд може надати Україні значну економічну підтримку в межах нової повноцінної кредитної програми.

План надання допомоги передбачає зміни правил кредитування МВФ. Зазвичай фонд не надає повноцінних кредитних програм країнам, де триває воєнний конфлікт. Річ у тім, що умовою програми є забезпечення стабільності боргу України з боку її основних донорів та кредиторів.