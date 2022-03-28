Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Відкинули вимоги усі міністри країн G7. Вони зазначили, що подібний крок є одностороннім з боку РФ та засвідчує явне порушення чинних контрактів. У документах зазначено, що оплата має здійснюватися лише в євро або доларах, іншої валюти у договорі не передбачено, як і її можливої зміни.

Міністр економіки і захисту клімату Німеччини Роберт Хабек закликає відповідні компанії не виконувати вимогу Путіна. Однак укладені контракти дійсні, тому компанії повинні та зобов’язані їх дотримуватися.

“Спроба Путіна розділити нас очевидна, але — як ви можете бачити з цієї великої єдності і рішучості — ми не будемо розділені”, – підкреслив Хабек.