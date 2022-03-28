Міністри "Великої сімки" відкинули вимоги президента країни-агресора Володимира Путіна. Голови енергетики промислово розвинених країн заявили, що не будуть платити за російський газ рублями.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Відкинули вимоги усі міністри країн G7. Вони зазначили, що подібний крок є одностороннім з боку РФ та засвідчує явне порушення чинних контрактів. У документах зазначено, що оплата має здійснюватися лише в євро або доларах, іншої валюти у договорі не передбачено, як і її можливої зміни.