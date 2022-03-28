Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.
Відкинули вимоги усі міністри країн G7. Вони зазначили, що подібний крок є одностороннім з боку РФ та засвідчує явне порушення чинних контрактів. У документах зазначено, що оплата має здійснюватися лише в євро або доларах, іншої валюти у договорі не передбачено, як і її можливої зміни.
Міністр економіки і захисту клімату Німеччини Роберт Хабек закликає відповідні компанії не виконувати вимогу Путіна. Однак укладені контракти дійсні, тому компанії повинні та зобов’язані їх дотримуватися.
“Спроба Путіна розділити нас очевидна, але — як ви можете бачити з цієї великої єдності і рішучості — ми не будемо розділені”, – підкреслив Хабек.
- Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив вимогу РФ про те, щоб ЄС та США платили за російський газ у рублях.
- Цьому передувало те, що президент країни-агресора Володимир Путін доручив перевести усі контракти “Газпрому” на постачання газу до Європи у рублі. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк назвав цей крок другим до провокування ескалації з Європою.
- Після цього президент Сполучених Штатів Джо Байден та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосили про створення спільної робочої групи, яка має на меті зменшення залежності Європи від російських нафти та газу.