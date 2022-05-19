Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters, посилаючись на проєкт комюніке.
“Ми мобілізували $18,4 млрд бюджетної підтримки, зокрема й $9,2 млрд нещодавніх зобов’язань напередодні зустрічі в Петерсберзі, аби допомогти Україні закрити дефіцит фінансування та продовжувати забезпечувати надання основних послуг українському народу “, – зазначили у тексті документу.
Раніше Європейська комісія затвердила План відбудови України, що передбачає виділення 9 млрд євро допомоги.
Також Держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу на зустрічі міністрів в ООН щодо глобальної продовольчої безпеки повідомив, що Сполучені Штати нададуть Україні 215 мільйонів доларів для боротьби з гуманітарною кризою.
- Нагадаємо, Японія надасть додаткову фінансову допомогу Україні у розмірі 300 мільйонів доларів. Країна сприяє тому, аби подолати економічну кризу, яка виникла через широкомасштабне вторгнення РФ.
- Також повідомлялося про виділення 150 млн євро фінансової підтримки Україні Німеччиною.
- Ентоні Блінкен сподівається, що скоро Конгрес США затвердить 5,5 млрд доларів для додаткового фінансування гуманітарної допомоги та продовольчої безпеки.