Промислово розвинені країни групи G7 виділили $18,4 мільярда на трансфери та позики, щоб допомогти Україні задовольнити її негайні потреби у фінансуванні.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters, посилаючись на проєкт комюніке.

“Ми мобілізували $18,4 млрд бюджетної підтримки, зокрема й $9,2 млрд нещодавніх зобов’язань напередодні зустрічі в Петерсберзі, аби допомогти Україні закрити дефіцит фінансування та продовжувати забезпечувати надання основних послуг українському народу “, – зазначили у тексті документу.

Раніше Європейська комісія затвердила План відбудови України, що передбачає виділення 9 млрд євро допомоги.

Також Держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу на зустрічі міністрів в ООН щодо глобальної продовольчої безпеки повідомив, що Сполучені Штати нададуть Україні 215 мільйонів доларів для боротьби з гуманітарною кризою.