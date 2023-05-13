Міністри фінансів країн G7 запропонували збільшити економічну та бюджетну підтримку України на 2023 рік та початок 2024 року до 44 млрд доларів.

Про це інформує Bloomberg.

Згідно з заявою, допомога Україні до початку 2024 року буде збільшена до 44 мільярдів доларів, що дозволить Міжнародному валютному фонду схвалити програму підтримки України в розмірі 15,6 млрд доларів протягом чотирьох років.

“Ми закликаємо до негайного припинення незаконної війни Росії проти України, що усунуло б одну з найбільших невизначеностей щодо глобальних економічних перспектив”, – йдеться у спільній заяві міністрів.

Міністри також наголосили на необхідності залишатися гнучкими в економічній політиці на тлі підвищеної невизначеності у світовій економіці.

Окрім цього, міністри фінансів та очільники центральних банків США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Канади та Японії узгодили позиції щодо широкого кола питань – від проблем банківського сектору до реструктуризації боргів.

Зазначимо, що країни “Великої сімки” нададуть Україні додаткову фінансову допомогу у розмірі більш ніж 5 мільярдів доларів.

“За результатами перемовин з міністрами фінансів країн Великої сімки в межах Spring Meetings отримали запевнення у додатковій підтримці України на суму більш ніж 5 млрд доларів. Зокрема, домовилися про додаткові пакети підтримки з Францією, Німеччиною та Великою Британією”, – зазначив очільник уряду України Денис Шмигаль.

А також додав, що також Швейцарія надасть Україні 1,8 млрд франків протягом наступних шести років.

Крім того, Данія створює спеціальний фонд і планує наповнити його на 1 млрд євро. Зокрема, додаткову підтримку Україні нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія та Нідерланди.

Додамо, що завдяки МВФ і країнам G7 Україна отримає доступ до 115 млрд доларів довгострокової підтримки.