В проєкті регламенту ЄС для вирішення енергетичної кризи в ЄС не встановили граничну ціну на російський газ чи на будь-який імпортований газ. Остаточний текст регламенту Європейської комісії ще може змінитися.

Про це повідомило The Guardian.

Документ передбачає податки на надприбутки компаній, які працюють на викопному паливі. Проєкт регламенту стосовно “інструменту для надзвичайних ситуацій у сфері енергетики” ще має встановити окреме обмеження на доходи виробників електроенергії з низьким вмістом вуглецю.

Чинна версія тексту показує, що Єврокомісія не впевнена у підтримці обмежень з боку країн ЄС. Єврокомісія має побоювання, що рішення позбавить постачання на ринку зрідженого природного газу.

Пропонували запровадити граничну ціну на весь імпортований газ десять країн, серед яких були Франція та Польща. Раніше міністри енергетики європейських країн не змогли домовитися чи варто запроваджувати обмеження.

Міністри передадуть думки до Єврокомісії. Своєю чергою вона надасть пропозиції до країн-членів ЄС. Існують ймовірність, що знову проведуть оцінку стосовно пропозиції та ухвалять рішення на початку жовтня.