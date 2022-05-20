Наразі Росія є найбільшим постачальником газу в Європі з більш ніж 40% споживання. У ЄС заявляють, що хочуть покінчити з цією залежністю до 2027 року.

Про це йдеться у новій стратегії енергомісткої політики країн Європейського Союзу.

Більшість газу та нафти, які європейці імпортують з Росії планується замінити відновлюваними джерелами енергії. Попри це, щоб забезпечити необхідну кількість газу ЄС має також збільшити імпорт із неросійських джерел.

У заяві зауважується, що зараз короткострокова мета ЄС – позбавити Путіна ресурсів і важелів, які йому дає викопне паливо. Також згідно з повідомленням, глобальний енергетичний ландшафт буде швидко змінюватися, оскільки світ починає активніше користуватися “зеленою енергією”.

Варто зазначити, що у 20 столітті енергетика все більше ставала джерелом національної могутності, а її відсутність — стратегічною вразливістю. Нафтогазовидобувні країни укріплювали свою владу в міжнародній системі. Тепер відхід від нафти та газу може різко змінити конфігурацію світу.

План REPowerEU передбачає додаткові 20 мільйонів тонн відновлюваного водню до 2030 року для заміни російського газу, зокрема 10 мільйонів тонн імпортованого. Щоб замінити імпорт газу з Росії, ЄС має віддавати перевагу стратегіям, які охоплюють як газ, так і водень, аби мінімізувати ризик так званих “завислих активів”.