Міністри енергетики країн Європейського Союзу домовилися про добровільне скорочення споживання газу найближчої зими. Проти виявилася лише Угорщина.

Про це повідомила пресслужба чеського головування в Раді ЄС у Twitter.

“Це не була місія нездійсненна! Міністри досягли політичної домовленості щодо скорочення попиту на газ напередодні майбутньої зими” — йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання “Європейська правда”, за словами міністра енергетики Люксембургу Клода Турмеса, єдиною країною, яка голосувала проти пропозиції Єврокомісії, була Угорщина. Проте, для ухвалення рішення достатньо більшості голосів.

“ЄС об’єднався – домовилися про скоординоване регулювання попиту на 15% лише за 1 тиждень! Зменшення споживання нашого газу на 45 млрд кубометрів — найкращий крок, щоб відреагувати на газовий шантаж Путіна – тільки Угорщина проголосувала проти” — заявив міністр.

Нагадаємо, що Європейська комісія розробила проєкт для врегулювання обмежень постачання російського газу до Євросоюзу. У такий спосіб, 26 липня міністри енергетики країн-членів ЄС зустрілися, щоб обговорити пропозиції Єврокомісії щодо цього питання.

Документ комісії передбачає збільшення кількості країн, які можуть вимагати цільове скорочення попиту на російський газ на 15%. Комісія також може запропонувати надзвичайний захід у разі високого ризику дефіциту в певній країні.

Причина — російська компанія “Газпром” оголосила про подальше обмеження потоків через ключовий газопровід “Північний потік-1” близько до 20% від нормальної потужності. Російський газовий гігант заявив, що турбіна Siemens потребує технічного обслуговування та буде виведена з експлуатації.