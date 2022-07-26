Про це повідомила пресслужба чеського головування в Раді ЄС у Twitter.
“Це не була місія нездійсненна! Міністри досягли політичної домовленості щодо скорочення попиту на газ напередодні майбутньої зими” — йдеться у повідомленні.
Як зазначає видання “Європейська правда”, за словами міністра енергетики Люксембургу Клода Турмеса, єдиною країною, яка голосувала проти пропозиції Єврокомісії, була Угорщина. Проте, для ухвалення рішення достатньо більшості голосів.
“ЄС об’єднався – домовилися про скоординоване регулювання попиту на 15% лише за 1 тиждень! Зменшення споживання нашого газу на 45 млрд кубометрів — найкращий крок, щоб відреагувати на газовий шантаж Путіна – тільки Угорщина проголосувала проти” — заявив міністр.
Нагадаємо, що Європейська комісія розробила проєкт для врегулювання обмежень постачання російського газу до Євросоюзу. У такий спосіб, 26 липня міністри енергетики країн-членів ЄС зустрілися, щоб обговорити пропозиції Єврокомісії щодо цього питання.
Документ комісії передбачає збільшення кількості країн, які можуть вимагати цільове скорочення попиту на російський газ на 15%. Комісія також може запропонувати надзвичайний захід у разі високого ризику дефіциту в певній країні.
Причина — російська компанія “Газпром” оголосила про подальше обмеження потоків через ключовий газопровід “Північний потік-1” близько до 20% від нормальної потужності. Російський газовий гігант заявив, що турбіна Siemens потребує технічного обслуговування та буде виведена з експлуатації.
- Нагадаємо, відсутня турбіна, через яку, за словами Москви, трубопровід “Північний потік-1” перекачує менше газу до Європи, застрягла на транзиті в Німеччині, оскільки РФ досі не дала добро на її транспортування.
- Віце-канцлер ФРН Роберт Габек заявив, що влада Німеччини готує новий пакет заходів енергетичної безпеки на випадок кризи з постачанням газу. Зокрема, буде посилено вимоги щодо мінімального рівня заповненості газосховищ — до 75% з вересня, 85 відсотків з жовтня та 95% з листопада.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про важливість ширшого використання відновлюваних джерел енергії на тлі російської агресії проти України.
- За червень Європейський Союз імпортував більше газу зі Сполучених Штатів, аніж з РФ її газопроводами.Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає заперечення проти згортання атомної енергетики в країні обґрунтованими, попри загрозу нестачі природного газу через обмеження з РФ.
- 22 липня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що РФ не є надійним постачальником газу.