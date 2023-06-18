Джерело: інтерв’ю виданню Le Parisien
Бретон, зокрема, відповідає за оборонний сектор і військову допомогу Україні. Він підтверджує бажання Європейського Союзу “прискорити обсяги та темпи виробництва” боєприпасів і зброї та наголошує, “що один мільйон боєприпасів великого калібру” повинен бути наданий “протягом наступних дванадцяти місяців”.
Ми продовжимо наші зусилля щодо постачання зброї та боєприпасів”, – заявив він. Бретон послався на обіцянку постачити в найближчі 12 місяців один мільйон одиниць великокаліберної зброї. “Ми готуємося до того, що війна триватиме ще багато місяців чи навіть довше”, – додав він. За словами Бретона, ЄС задовольнить потреби України для успішного контрнаступу проти російської армії.
Він також уточнює, що “прискорена інтеграційна траєкторія” України до ЄС, “при дотриманні різних етапів”, здається йому “незворотною”.
У травні країни ЄС завершили угоду про передачу 1 мільйона 155-міліметрових снарядів і ракет Україні до березня наступного року, погодившись негайно надати боєприпаси із власних запасів. Вони домовилися про 1 мільярд євро для компенсації та ще 1 мільярд євро для схеми спільних закупівель для передачі в Україну та поповнення її запасів.
Окрім схеми на 1 мільярд євро для спільної закупівлі боєприпасів для Києва під час підготовки до контрнаступу проти Росії, Європейська комісія також запустила план використання понад 500 мільйонів євро, аби допомогти європейським збройовим компаніям оновити обладнання та збільшити виробничі потужності. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має зобов’язання підтримати Україну, оскільки “вона героїчно протистоїть жорстокому російському загарбнику”.
Нагадаємо, міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що країна прагне посилити підтримку зусиль ЄС щодо постачання Україні боєприпасів, необхідних для продовження боротьби з московськими військами.
Тоді як 15 червня Міністерства оборони Данії, Нідерландів, Великої Британії та Сполучених Штатів оголосили про спільне постачання високопріоритетних засобів протиповітряної оборони Україні, задовольняючи найбільш нагальні потреби, оскільки Росія продовжує використовувати “нахабні ракетні та безпілотні напади на українські міста”.
- Державне агентство національної безпеки Болгарії на доручення генерального прокурора розпочне розслідування правомірності реалізації антиросійських санкцій, введених Євросоюзом.
- 23 травня Верховний представник ЄС Жозеп Боррель повідомив, що країни Євросоюзу вже надали Україні 220 тисяч артилерійських снарядів та 1300 ракет.
- Стало відомо, що уряд Словенії ознайомився з підходом до спільної закупівлі боєприпасів для України. Проєктну угоду між Європейським оборонним агентством (EDA) та міністерствами оборони країн-учасниць підпише міністр оборони Мар’ян Шарец.
- Польський державний концерн Polska Grupa Zbrojeniowa має намір збільшити випуск артилерійських снарядів з 30-40 тис. до понад 200 тис. на рік, зазначив президент компанії Себастьн Хвалек. Раніше наша країна домовилася з польською групою PGZ виробляти 125-мм снаряди для танків.
- Українські та американські офіційні особи визнали, що контрнаступ України проти потужної російської оборони виснажливий і кривавий, але вони наполягали на тому, що він приносить успіхи і що будь-який вердикт щодо його результатів вкрай передчасний.