Єврокомісар із внутрішнього ринку та промисловості Тьєррі Бретон заявив, що підтримка Європи України в частині озброєнь відповідатиме вимогам для успішного контрнаступу проти російської армії.

Джерело: інтерв’ю виданню Le Parisien

Бретон, зокрема, відповідає за оборонний сектор і військову допомогу Україні. Він підтверджує бажання Європейського Союзу “прискорити обсяги та темпи виробництва” боєприпасів і зброї та наголошує, “що один мільйон боєприпасів великого калібру” повинен бути наданий “протягом наступних дванадцяти місяців”.

Ми продовжимо наші зусилля щодо постачання зброї та боєприпасів”, – заявив він. Бретон послався на обіцянку постачити в найближчі 12 місяців один мільйон одиниць великокаліберної зброї. “Ми готуємося до того, що війна триватиме ще багато місяців чи навіть довше”, – додав він. За словами Бретона, ЄС задовольнить потреби України для успішного контрнаступу проти російської армії.

Він також уточнює, що “прискорена інтеграційна траєкторія” України до ЄС, “при дотриманні різних етапів”, здається йому “незворотною”.

У травні країни ЄС завершили угоду про передачу 1 мільйона 155-міліметрових снарядів і ракет Україні до березня наступного року, погодившись негайно надати боєприпаси із власних запасів. Вони домовилися про 1 мільярд євро для компенсації та ще 1 мільярд євро для схеми спільних закупівель для передачі в Україну та поповнення її запасів.

Окрім схеми на 1 мільярд євро для спільної закупівлі боєприпасів для Києва під час підготовки до контрнаступу проти Росії, Європейська комісія також запустила план використання понад 500 мільйонів євро, аби допомогти європейським збройовим компаніям оновити обладнання та збільшити виробничі потужності. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має зобов’язання підтримати Україну, оскільки “вона героїчно протистоїть жорстокому російському загарбнику”.

Нагадаємо, міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що країна прагне посилити підтримку зусиль ЄС щодо постачання Україні боєприпасів, необхідних для продовження боротьби з московськими військами.

Тоді як 15 червня Міністерства оборони Данії, Нідерландів, Великої Британії та Сполучених Штатів оголосили про спільне постачання високопріоритетних засобів протиповітряної оборони Україні, задовольняючи найбільш нагальні потреби, оскільки Росія продовжує використовувати “нахабні ракетні та безпілотні напади на українські міста”.