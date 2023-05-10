10 травня країни Європейського Союзу проводять першу дискусію щодо нових санкцій через повномасштабну війну РФ проти України. Нові санкції будуть націлені на компанії Китаю та Ірану, а також на зменшення експорту заборонених товарів до РФ з третіх країн.

Про це повідомляє Reuters.

За словами одного дипломата, переговори між представниками ЄС починаються о 8:00 за Гринвічем і будуть гострими, оскільки деякі країни засмучені, що нові санкції не досить потужні, тоді як інші держави-члени ЄС побоюються, що вони призведуть до погіршення міжнародних відносин.

На думку дипломатів, такі різносторонні погляди щодо санкцій свідчать про те, що швидко ухвалити новий пакет обмежень не вдасться.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що нові санкції будуть зосереджені на боротьбі з обходом торгівельних обмежень Росії, які вже діють, і були розроблені “в дуже тісній координації” з країнами Великої сімки (G7).

“Якщо ми побачимо, що товари прямують з Європейського Союзу до третіх країн, а потім потрапляють до Росії, ми можемо запропонувати державам-членам накласти санкції на експорт цих товарів. Цей інструмент буде останнім засобом, і він буде використовуватися обережно,” – сказала вона під час візиту до Києва 9 травня.

Фон дер Ляєн додала, що ЄС припинить транзит через Росію більшої частини свого експорту, включно з високотехнологічною продукцією та частинами літаків.

Дипломатичні джерела, знайомі з пропозицією, розробленою комісією фон дер Ляєн, повідомили, що вона також включає внесення в чорний список “десятків” нових компаній, зокрема з Китаю, Ірану, Казахстану та Узбекистану.

Згідно з джерелами, нові санкції будуть передбачати, що нафтовим танкерам заборонено розвантажуватися у відкритому морі або прибувати в порти з вимкненими GPS-трекерами.

Для ухвалення чергового, вже 11 пакету санкцій проти РФ, потрібно, аби його підтримали всі 27 держав-членів Євросоюзу.

Ці санкції можуть стати першими, які будуть націлені на Китай.

За даними джерела, члени ЄС, котрі налаштовані категорично проти Росії, були розчаровані тим, до нового пакету санкцій не увійшло припинення імпорту російських алмазів чи припинення співпраці у ядерній енергетиці.

Своєю чергою країни, які критично налаштовані щодо нових антиросійських санкцій, вважають, що пропозиція вводити санкції проти третіх країн, які допомагають РФ, неминуче спровокує бурхливі дискусії.