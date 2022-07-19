Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни згуртуватися у наданні підтримки Україні. Він заявив, що союзники мають допомагати українцям не тільки через моральний аспект, а ще через власні інтереси безпеки.

Про це повідомили на YouTube-каналі Європейського парламенту.

Генеральний секретар виступив у комітетах із закордонних справ і безпеки й оборони Європейського парламенту. Він заявив, що надзвичайно важливо, щоб країни надавали підтримку Україні протягом тривалого часу. Єнс Столенберг наголосив, що допомога має бути військова, гуманітарна, економічна та санкційна.

За його словами, відсутність підтримки матиме значно вищу ціну для всіх. Нині в центрі Європи на Україну, яка має населення понад 40 мільйонів громадян, жорстоко нападає Росія. Якщо дозволити цій жорстокості продовжуватись, то умовний програш України створить небезпеку і для Європи. ЄС стане ще більш вразливим для російської агресії.

“Якщо ми не реагуємо на це і після того, що ми бачили в Бучі та інших містах, це порушує моє розуміння того, що таке гідна поведінка сусідів і друзів України”, — висловив думку Столтенберг.

Генсек НАТО заявив, що Росія систематично показувала, що може застосувати військову силу для того, щоб підкорити волю інших. Йдеться про напад на Грузію у 2008 році, тимчасову окупацію Криму та початок війни на Донбасі у 2014 році. Якщо продовжувати дозволяти великим державам вирішувати, що можуть робити маленькі сусіди — це “зробить усіх нас більш уразливими”.

“Тому навіть, якщо вас не хвилює моральний аспект цієї підтримки народу України, ви повинні дбати про власні інтереси безпеки. Отже, ви повинні заплатити: заплатити за підтримку, заплатити за гуманітарну допомогу, заплатити за наслідки економічних санкцій, бо альтернативою є заплатити набагато вищу ціну пізніше”, — підкреслив генсек.

Єнс Столебенг наголосив, що є різниця в тому, яку ціну платить ЄС, НАТО та Україна. У перших двох випадках ціна виміряється у коштах, а у третьому — щоденними втратами життів.

“Тож ми повинні припинити скаржитися, активізуватись і надати підтримку”, — резюмував він.