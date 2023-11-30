Країни ЄС узгодили пропозицію Єврокомісії надати Україні 50 мільярдів євро кредитів і грантів упродовж наступних чотирьох років.

Про це заявив європейський комісар з питань бюджету Йоганнес Ган, – повідомляє Sky News.



Зазначається, що пропозиція Європейської Комісії надати Україні 50 млрд євро кредитів і грантів упродовж наступних чотирьох років ніким не оскаржується жодною із країн ЄС.

“Центральна частина – це підтримка України. Це ніким не заперечується, навіть за обсягом”, – заявив Ган під час брифінгу.

Уряди ЄС ведуть переговори щодо перегляду довгострокового бюджету блоку з 27 країн після того, як Єврокомісія запропонувала країнам ЄС надати додаткові кошти до спільного бюджету, більшу частину з яких призначено для України.