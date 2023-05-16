Про це інформує Reuters.
На зустрічі міністрів фінансів ЄС у Брюсселі були ухвалені правила, обговорені з Європейським парламентом, який дав своє схвалення ще у квітні цього року.
Регулювання криптовалют стало більш актуальним для регуляторів після краху криптобіржі FTX.
“Останні події підтвердили нагальну потребу в запровадженні правил, які краще захищатимуть європейців, які інвестували в ці активи, і запобігатимуть зловживанню криптоіндустрією з метою відмивання грошей і фінансування тероризму”, – сказала міністерка фінансів Швеції Елізабет Свантессон, яка головує в ЄС.
Правила вимагають, щоб фірми, які хочуть випускати, торгувати та захищати криптоактиви, токенізовані активи та стейблкоїни в блоці 27 країн, повинні отримати ліцензію.
Своєю чергою, криптокомпанії кажуть, що вони хочуть визначеності в регулюванні, чинячи тиск на країни, щоб вони копіювали правила ЄС, і на регуляторів, щоб вони розробили глобальні норми для транскордонної діяльності.
Велика Британія окреслила поетапний підхід, починаючи зі стейблкоїнів і згодом розширюючи його до незабезпечених криптоактивів, але чіткого графіка немає.
Натомість Сполучені Штати Америки зосередилися на використанні існуючих правил щодо цінних паперів для примусових дій у цьому секторі, вирішуючи, чи запроваджувати спеціальні нові правила та хто їх застосовуватиме.
Хестер Пірс, одна з уповноважених американського регулятора деривативів CFTC, минулого тижня заявила, що низка федеральних і державних органів влади намагається з’ясувати, яку наглядову роль вони можуть відігравати в криптосекторі.
“Ми трохи блукаємо в пустелі”, – сказала Пірс на конференції.
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