Держави Європейського Союзу остаточно затвердили перший у світі комплексний набір правил для регулювання криптовалюти, посилюючи тиск на такі країни, як Велика Британія та Сполучені Штати, щоб вони наздоганяли їх.

Про це інформує Reuters.

На зустрічі міністрів фінансів ЄС у Брюсселі були ухвалені правила, обговорені з Європейським парламентом, який дав своє схвалення ще у квітні цього року.

Регулювання криптовалют стало більш актуальним для регуляторів після краху криптобіржі FTX.

“Останні події підтвердили нагальну потребу в запровадженні правил, які краще захищатимуть європейців, які інвестували в ці активи, і запобігатимуть зловживанню криптоіндустрією з метою відмивання грошей і фінансування тероризму”, – сказала міністерка фінансів Швеції Елізабет Свантессон, яка головує в ЄС.

Правила вимагають, щоб фірми, які хочуть випускати, торгувати та захищати криптоактиви, токенізовані активи та стейблкоїни в блоці 27 країн, повинні отримати ліцензію.

Своєю чергою, криптокомпанії кажуть, що вони хочуть визначеності в регулюванні, чинячи тиск на країни, щоб вони копіювали правила ЄС, і на регуляторів, щоб вони розробили глобальні норми для транскордонної діяльності.

Велика Британія окреслила поетапний підхід, починаючи зі стейблкоїнів і згодом розширюючи його до незабезпечених криптоактивів, але чіткого графіка немає.

Натомість Сполучені Штати Америки зосередилися на використанні існуючих правил щодо цінних паперів для примусових дій у цьому секторі, вирішуючи, чи запроваджувати спеціальні нові правила та хто їх застосовуватиме.

Хестер Пірс, одна з уповноважених американського регулятора деривативів CFTC, минулого тижня заявила, що низка федеральних і державних органів влади намагається з’ясувати, яку наглядову роль вони можуть відігравати в криптосекторі.

“Ми трохи блукаємо в пустелі”, – сказала Пірс на конференції.